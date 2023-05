Após ser internado às pressas com formigamento nas mãos, Yudi Tamashiro tem alta

Após ser hospitalizado às pressas com sintomas como formigamento nas mãos e boca seca, o apresentador Yudi Tamashiro, de 30 anos, teve alta e já está em casa.

A assessoria do cantor esclareceu que ele acordou nesta terça sentindo-se mal e foi levado ao hospital para passar por uma bateria de exames, mas já está em casa “seguindo as recomendações médicas para descansar e recuperar sua energia”, sem revelar mais detalhes da internação e dos exames.

Segundo nota publicada, nos próximos dias o próprio apresentador deve dar mais detalhes de sua internação.

“Agradecemos sinceramente a todos que enviaram mensagens positivas, orações e palavras de apoio. Seu amor e suporte significam muito para Yudi, toda a equipe e família. Juntos, somos mais fortes e superaremos qualquer desafio que surja em nosso caminho. Continuaremos a atualizá-los sobre o progresso de Yudi através de nossos canais oficiais, assim como sobre o seu retorno às atividades que tanto amamos”, dizia a nota.

A esposa do apresentador, a cantora Mila, disse que percebeu na manhã desta terça que ele não estava bem, pois estava se comportando de forma diferente. Além de formigamento nas mãos e boca seca, Mila disse que ele estava agitado demais.

“Embora isso seja algo comum em sua rotina, hoje foi diferente. Mesmo relutante, coloquei-o no carro e o conduzi rapidamente ao hospital. Cancelei todos os seus compromissos, ligando para cada pessoa e desmarcando tudo”, contou.

Na postagem compartilhada nas redes, Mila aparece no hospital, ao lado do leito do marido, que está recebendo medicação pela veia.

Na postagem, ela diz que já havia percebido que ele não andava bem de saúde. “Há muito tempo, ele tem se dedicado incansavelmente a entregar o melhor para todos vocês: trabalhando, estudando e esforçando-se grandemente por nossa família”, disse.