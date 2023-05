Ao falar sobre racismo, ex-BBB Fred Bruno é detonado nas redes sociais; entenda

O caso de racismo com o jogador de futebol Vini Jr. chegou ao Big Brother Brasil. Na verdade, ao influenciador digital Fred Bruno, que participou do BBB 23 e resolveu comentar sobre o caso nas redes sociais. No entanto, ele foi alvo de críticas.

“Mais um domingo em que o futebol fica em segundo plano e um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial é vítima de racismo. Até quando, La Liga?”, desabafou o famoso sobre o caso envolvendo o jogador do Real Madrid, que acabou virando alvo.

Atacante do Real Madrid, Vini Jr. foi alvo de racismo mais uma vez durante um jogo (Reprodução/Pablo Morano)

Ao se pronunciar sobre o episódio de racismo sofrido pelo atleta na Espanha, o ex-BBB não esperava que alguns haters fossem resgatar algumas polêmicas envolvendo o nome do ex de Boca Rosa.

“O Williams com essa cara de menino que vendia bala no farol”, disse um perfil, relembrando uma publicação do ex-participante do BBB 23. Outro usuário colocou o print de uma matéria da revista Capital na qual Fred Bruno, ainda dentro do BBB, disparou contra Sarah Aline: “Não aguento mais esse tipo de gente”.

Há quem ainda tenha mandado um recado para Fred Bruno. Em um comentário, um fã do BBB pediu para que o influenciador, chamado de consciente, aproveitasse para repensar em suas falas e atos durante o reality show da Globo.

Fora do "BBB 23", Fred e Cris curtem passeio de barco (Reprodução/Instagram)

“Só é bonito a luta contra o racismo quando te dá engajamento, né? Quando podia mudar as coisas com pessoas próximas, nada, é uma pena porque a luta se faz mais com isso”, falou mais um.

Além do ex-BBB, outros famosos aproveitaram o momento para criticar o caso de racismo com o jogador Vini Jr. Nas redes sociais, Giovanna Ewbank escreveu que estava ao lado dele. Já a cantora Ludmilla correu para o Twitter e fez uma cobrança pública às autoridades sobre um posicionamento após os ataques ao atacante do Real Madrid.

