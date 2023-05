Ana Maria chora ao mostrar cena de avó vendo seu neto ser preso: ‘a gente se coloca no lugar’

Reprodução Ana Maria Braga se emociona com apelo de avó vendo neto ser preso no Rio de Janeiro: "realidade do Brasil" (Gshow)

O Mais Você de hoje começou com um clima bem animado, ao som de Garota Nacional, do Skank, e uma interpretação impecável de Louro Mané, dando alegria aos espectadores, que encheram de comentários na web.

🎶 ~beat it laun, baun baun~ 🎶

Eu amo o #MaisVocê pic.twitter.com/9PGmc1fGeh — Brenno De Moura  (@mbrenno_) May 24, 2023

Mas, o clima não foi só de alegria. Ana Maria Braga seguiu o programa com imagens fortes do tiroteio que aconteceu no Rio de Janeiro na manhã de hoje. “É uma guerrilha urbana onde todos saem perdendo. São 100 mil pessoas que vivem nessa região e tem diversas pessoas que não conseguem sair de casa para trabalhar ou estudar”, disse a apresentadora enquanto imagens do tiroteio passavam ao fundo.

Após mostrar a triste situação da cidade carioca, Ana Maria acabou chorando ao mostrar outro vídeo também em terras cariocas. O matinal mostrou a gravação de uma avó fazendo um apelo emocionante ao ver o seu neto, chamado Jonatan, ser preso por suspeita de assalto no Rio, ao tentar fugir pelo Canal do Mangue no centro da cidade.

Amor de vó e vô é sensacional.



Ana Maria Braga emocionada com a história da avó do Jhonatan, no Mais você.#MaisVoce pic.twitter.com/URVUIbRUr3 — Tiago Pereira (@Tiagupereira) May 24, 2023

“A cena é triste e forte, além de ser um exemplo de amor”, começou Ana Maria, antes de mostrar imagens da avó (sem o nome revelado), chorando ao lado do corpo do neto e pedindo para que ele saísse dessa vida: “Pelo amor de Deus, vai pra cadeia, paga o que você deve e sai dessa vida. Você tem o mundo todo pela frente, basta você querer”, suplicou a avó emocionada.

Quando a câmera voltou para o cenário do Mais Você, Ana Maria se expressou, sem esconder a emoção, em lágrimas: “Eu acho que cada um de nós se coloca no lugar dessa avó, né? Cada um de nós lamenta porque a educação poderia tirar Jonatan e muita gente da situação da criminalidade” .

tô no chão com ana maria chorando enquanto mostra a reportagem da avó desesperada fazendo apelo vendo o neto sendo preso porque roubou.. meu Deus, como dói ver que uns tem tanto e outros só precisam do básico que é a educação. um direito fundamental totalmente esquecido #MaisVocê — escrava da OAB (@thaiisportela) May 24, 2023

Ana continuou chamando a avó de Jonatan de exemplo: “Essa avó é um exemplo. Jonatan tem o amor dessa avó, quem sabe ele reconheca que tem essa base e mesmo com as dificuldades que vive, tome juízo e vá cuidar da filhinha de 3 anos”.

A apresentadora se desculpou com os espectadores, mas disse que é necessário enxergar e mostrar a realidade: “A gente se depara numa manhã linda como essa de quarta-feira, com essas imagens que refletem a realidade desse Brasil. A gente também nao pode bancar um avestruz e enfiar a cabeça em um buraco e fingir que nada está acontecendo”.

Chorei vendo o apelo da avó do Jonathan no Mais Você.



Chorei real. Que MERDA essa desigualdade e que MERDA muitos optarem por esse lado. — Thuane 🍀 (@thutazevedo) May 24, 2023

Os espectadores comentaram sobre a atitude de Ana no Twitter: “Namaria emocionada com o desespero da vó vendo a o neto sendo preso. É pesado, emocionante e absolutamente verdadeiro #MaisVoce”.

Depois, o programa seguiu com o ‘Feed da Ana’, para tentar trazer mais leveza ao matinal da rede Globo.

