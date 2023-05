Vídeo mostra Jojo Todynho aos gritos durante treino de pernas na academia

Jojo Todynho realmente não tem tempo para perder. A famosa está focada em viver uma vida mais saudável e, em seu perfil no TikTok, é possível perceber que, mesmo aos gritos, ela segue o treino com muita disposição, foco e força.

No vídeo, a personal de Jojo celebra as conquistas da vencedora do reality show A Fazenda 12. Ela ainda diz que há um mês a famosa não tinha muita elasticidade, mas agora consegue agarrar os dois pés e fazer muitos exercícios.

Jojo Todynho mostra como é seu treino de pernas na academia (Reprodução/TikTok)

“Há um mês ela não fazia isso. Olha que bonitinha. Eu ainda embrulho para presente”, diz a profissional, que ainda aparece motivando Jojo Todynho nos aparelhos da academia, que fica em um bairro do Rio de Janeiro.

Em um determinado momento do vídeo, Jojo aparece fazendo um exercício para os glúteos e acaba gritando muito, mas sua personal segue motivando a famosa e pede para ela não parar. No fim, a cantora diz que está “com ódio” da professora.

Jojo Todynho grita e briga com personal durante treino de pernas (Reprodução/TikTok)

Jojo Todynho também surge no vídeo fazendo uma máquina chamada leg press 45, que serve para exercícios de perna. Depois de suar muito, as duas se abraçam e fecham mais um dia de treino pesado.

LEIA TAMBÉM: ‘É uma garota’: Web não perdoa ex-BBB Tina ao mostrar reencontro com Guimê

Em uma entrevista à Quem, Jojo Todynho revelou que o seu segredo para perder mais de 20kg foi o foco para mudar os hábitos alimentares e sua rotina na semana: “Foco e determinação. Eu sempre tive prioridades na minha vida, e conforme o tempo passa elas vão ficando mais claras. Meu futuro está no topo dessa lista hoje em dia”, contou a cantora.

Segundo ela, os treinos são uma prioridade, então, eles precisam caber no dia, que também é dividido entre a faculdade de Direito e os trabalhos na TV: “Tem que caber. É uma questão de organizar os horários e a agenda. O que fica espremido é o fim de semana, mas eu sempre dou um jeitinho de me divertir com os meus amigos”.

Sempre em busca do lado positivo, Jojo Todynho afirmou durante a entrevista que “basta ter força de vontade” para conseguir conquistar o seu objetivo: “Sempre dá pra melhorar, em qualquer área da nossa vida. Gosto de mostrar também que estou cercada de profissionais competentes. Não dá pra tirar dieta da internet, por exemplo”.

LEIA TAMBÉM: ‘Dias contados’: Patrícia Poeta e Manoel Soares enfrentam nova polêmica na Globo