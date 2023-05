‘Só tristeza’: Patrícia Poeta segue falando de crimes e web desaprova de novo

“São 9h40 da manhã e a TV Globo está falando de drogas e maus tratos com crianças”, criticou uma pessoa que acompanhava o Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira (23), quando a apresentadora conduziu o matinal sozinha, já que Manoel Soares está de folga e retorna amanhã.

A reclamação do fã do matinal foi apenas uma das diversas que apareceram ao longo da atração ao vivo, que começou falando com uma mulher que chegou a usar, sem saber, veneno de sapo como alucinógeno durante um ritual de um grupo xamânico.

Bom dia a gente começa o #Encontro de hoje com imagens impressionantes desse sapo aí pic.twitter.com/xYeK6oGclC — Eduardo‎‎ 🇸🇪 (@dudurh) May 23, 2023

O mesmo seguidor do programa da TV Globo disse que estava com saudades da época em que a emissora levava ao ar a TV Globinho ou o programa da Xuxa Meneghel: “Tinha um esculacho ali, mas era mais inocente. Deixem isso pra falar no Profissão Repórter ou no Linha Direta. Tem idosos e crianças na sala”, pontuou a pessoa.

Em seguida, Patrícia Poeta recebeu no estúdio a mãe da menina Sophia, que morreu aos quatro anos, vítima de asfixia, em 2015. Na época, Ricardo Krause, pai da criança, foi acusado de matar a filha e foi preso durante o velório.

LEIA TAMBÉM: Sem segredo: Foto mostra para onde Patrícia Poeta vai quando o Encontro termina

Na época do crime, os exames do Instituto Médico Legal concluíram que a criança apresentava manchas roxas pelo corpo, o tímpano rompido e uma lesão na parte interna da boca.

Patrícia Poeta entrevista mãe de Sophia, menina que morreu aos quatro anos, em 2015 (Reprodução/Globo)

Ao longo da entrevista, Patrícia Poeta foi alvo de reclamações dos fãs do Encontro. Pelo Twitter, uma anônima comentou que a convidada estava “visivelmente abalada” e a apresentadora do Encontro estava querendo “trazer angústias” dele de volta.

Uma outra disse que a famosa “não tem o mínimo de traquejo com as vítimas que ela entrevista”. Por fim, outra declarou que estava cansada do Encontro: “Estão sem ideias já.. não é possível só falam em tragédias não basta os telejornais que informam público agora vem mais mortes e ela ainda entrevistando mãe de menina morta e perguntas bestas. Será que a mãe não quer resolver o caso?”.

LEIA TAMBÉM: ‘Dias contados’: Patrícia Poeta e Manoel Soares enfrentam nova polêmica na Globo