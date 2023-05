Shakira posta vídeo surfando e fãs comentam: “a melhor coisa foi ter se livrado de Piqué”

Shakira está de volta ao seu habitat natural. Ao menos é o que parece, em cada nova postagem ou mesmo fotos em que é flagrada em seu novo lar, Miami. Revelando que, sem dúvida, a melhor coisa que lhe aconteceu foi deixar Barcelona com seus filhos para uma nova vida.

Nos últimos quase 12 anos, a colombiana havia morado ao lado de Gerard Piqué, na cidade da Espanha, mas após a separação polêmica, Shakira decidiu se mudar para Miami há cerca de um mês.

E, nos últimos cliques, a tristeza que ela aparentava na sua antiga casa, liberou espaço para novos momentos felizes e sorridentes ao lado dos filhos, familiares e amigos.

Shakira surpreende surfando em Miami ao som de Bob Marley: ‘I don’t wanna wait in vain for your love’

Shakira surpreendeu os seus seguidores ao publicar um vídeo surfando por mais de um minuto, com a trilha sonora de Bob Marley, que pode ou não, ser mais uma indireta para seu ex, Gerard Piqué. No trecho de Waiting Vain, traduzido, a frase ecoa: “Eu não quero esperar em vão pelo seu amor”.

Na legenda da publicação de seu Instagram, a colombiana escreveu: “Se não há ondas, elas são feitas!”. O vídeo já conta com milhares de curtidas e comentários elogiando suas habilidades e sua atitude positiva e alegre.

“Existe alguma coisa que essa mulher não faz bem?”, “Você é livre. Como você fica feliz sem Piqué!”, “Definitivamente o que você tinha que fazer era deixar aquele idiota, você está incrível”, “Adoro essa versão livre, divertida e feliz da Shakira”, “que bom que você saiu da prisão que estava”, “Surfando as ondas como a vida!!!”, e “A melhor coisa que aconteceu com você foi se livrar de Piqué”, foram alguns dos comentários nas redes.

