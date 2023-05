Sem segredo: Foto mostra para onde Patrícia Poeta vai quando o Encontro termina

Quem acompanha o Encontro com Patrícia Poeta diariamente já ouviu a apresentadora comentar sobre a reunião de pauta do matinal, mas o momento sempre foi guardado a sete chaves, até agora.

Nesta segunda-feira (23), Mariano Boni, responsável pelo setor de entretenimento da Globo, resolveu mostrar em seu perfil oficial no Instagram como a reunião é feita. Na foto, o diretor da emissora aparece ao lado de Patrícia Poeta e também de outros funcionários do programa, que é gravado em São Paulo.

Para curiosidade de muitos, é possível ver que Patrícia Poeta nem troca de roupa para a reunião de pauta. Na imagem, a famosa aparece com o mesmo look usado no estúdio, que nesta segunda-feira foi uma blusa verde e uma saia com listras brancas e pretas.

Patrícia Poeta

Outra curiosidade é que nem todos estão presentes no local. Há quem também faça o encontro nos bastidores por meio de chamada de vídeo, afinal, o programa conta com uma produção no Rio de Janeiro, onde era gravado quando era comandado por Fátima Bernardes.

Nos comentários, Patrícia Poeta disse que estava ao lado de uma “turma boa”. Já uma fã escreveu que a foto estava com uma “equipe linda, que leva muita alegria e informação” durante a manhã.

Mas, há também quem tenha saudades do Encontro nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Muitos funcionários da emissora carioca lembraram quando Patrícia Poeta trabalhava na cidade maravilhosa e conseguia encontrá-la nos corredores do Projac.

Vale lembrar que desde que o Encontro com Patrícia Poeta mudou para a Globo São Paulo, a apresentadora vive em ponte aérea, passando alguns dias no Rio de Janeiro, ao lado da família, mas também na capital paulista, onde grava o matinal diariamente ao lado de Manoel Soares, que também se divide entre a Globo e o GNT, onde apresenta o Papo de Segunda.

