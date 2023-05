Sem se falar há três anos, Rafael Zulu está disposto a ajudar a irmã, grávida de Vitão

Rafael Zulu, de 40 anos, disse que, mesmo brigado com a irmã Suelen Gervásio, de 27, grávida de Vitão, poderia ajudar com a gravidez, caso ela necessite.

O ator e empresário demonstrou que não guarda rancor e, segundo o site Quem, torce pela irmã, com quem não fala há três anos.

“Torço para que ela tenha uma gravidez linda e sadia porque ela merece. Ajudo tantas as pessoas a minha volta. É impossível não ajudar alguém da minha família”.

Zulu também explicou que, os dois ainda não se falaram após o anúncio da gravidez. “A nossa relação continua a mesma”.

No início do mês, Vitão, pai do bebê, levantou uma polêmica ao afirmar que a criança será criada sem ideologia de gênero.

“Eu vejo que esse conceito do feminino e do masculino, cada vez mais está se dissolvendo. Seres humanos que se sentem, às vezes masculinos ou femininos, isso independe do gênero da pessoa. Eu vou criar minha filha muito assim, tipo: ‘filha, veste aí o que você quiser’“, disse em entrevista no programa Otalab, do apresentador Otaviano Costa.

O ator que gosta de usar cropped e se maquiar falou mais sobre sua visão da identidade de gênero. “Acho muito lindo os homens que se permitem mostrar esse lado, que acho que até, talvez, seja um termo errado, o termo feminino, mas é esse um lado que é um polo, que todos os homens têm dentro de si”, disse.

