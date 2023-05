Preta Gil manda recado para as mulheres e indireta cheia de classe para o ex

Mais uma vez Preta Gil usou a fé para enviar mensagens para seus seguidores. Dessa vez, ela se voltou para as mulheres e ainda mandou uma indireta cheia de classe para o ex, revelando que está em uma nova fase da sua vida.

No Instagram, ela indicou um texto sobre Oxum, orixá que reina sobre as águas doces, rios e cachoeiras e considerada a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, do dinheiro, do ouro e das pedras preciosas.

Preta é filha de Oxum e usou um texto de Ryane Leão publicado no Instagram @ondejazzmeucoracao para expressar o que sente.

Veja a mensagem poderosa a seguir:

“Filha,

Já faz uns dias que você tem desviado do espelho. você tem falado pouco com as pessoas, mas eu sinto os seus silêncios e estou dançando a cura com cada um deles.

Vou enfeitar sua coragem com o ouro da sua existência para que se apaguem os seus receios. Vou te lembrar que o tempo de destruição cessou. que sua fonte segue farta, poderosa, profunda e pode matar a sua sede.

Se a boca está seca, é porque você tem negado as suas profundezas. venha nadar comigo, cachoeira. venha ser o rio que você nasceu pra ser. eu te mostro o caminho novamente, mas dessa vez preciso que você decore a trilha.

Você já sabe bem disso, mas teima. então repito:

Você não anda só.

Eu sei que parece que o mundo devorou a voz de seus desejos, por isso te banharei com o sagrado até que o seu corpo relembre o caminho de volta pra si mesmo. Te lembrarei de se lavar com o amor próprio até que o desgaste escorra pela terra fértil de sua pele.

Hoje você vai sonhar comigo. Vou te contar das pedras, da espera, das flores e de como o tempo mudou. Agora é devagar o seu retorno, mas mais certeiro do que antes. vou te vestir dourada e te devolver o sol.

Juntas chamaremos as mudanças pra perto, confessaremos a nossa grandeza e afastaremos a aspereza da dor.

Conheça os detalhes de sua magia: sua prece é se derramar enquanto reina.

Reine. reine. reine.

Água doce fecha toda cicatriz.”

Após indicar essas palavras para todas as suas seguidoras, Preta ainda falou sobre a importância de receber o amor e de como ele não está atrelado a um parceiro romântico.

Reprodução (Instagram)

Apesar dos efeitos da quimioterapia, a cantora mostrou que está indo em shows e retomando sua rotina de trabalho, uma atitude direcionada por sua psicóloga.