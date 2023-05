Patrícia Poeta é ofendida ao aparecer de vestido justo e look todo azul no “Encontro”; vidente alerta que pode piorar

O mais recente look da apresentadora Patrícia Poeta não agradou alguns espectadores que criticaram bastante a roupa usada no programa “Encontro”.

Da mesma forma que algumas críticas foram mais pesadas, outras simplesmente apontaram que o look todo azul e de apenas uma manda foi um erro, fazendo piada com o modelito.

Patrícia passa por um momento complexo após tensões com o colega Manoel Soares e tem seu trabalho no matinal da Globo criticado, o que rende diversas suposições sobre o futuro da jornalista.

Recentemente, a sensitiva Bianca Godói usou as redes para revelar o futuro de Patrícia Poeta e Manoel Soares, informando que nenhum dos dois ficará no comando do programa.

Bianca até já apontou a mais nova apresentadora que deve assumir as manhãs da Globo no lugar da dupla: Maria Cândida.

“Maria Cândida! Previsão: ela vai ficar como apresentadora do ENCONTRO, vai vim mudanças aí! Saída do Manoel e da Patrícia Poeta”, escreveu a vidente na legenda da publicação, segundo a Contigo!.

A apresentadora da Globo de 51 anos liderou o “É de Casa”, na Rede Globo, mas também já trabalhou em diversas outras emissoras, inclusive no “Domingo Legal”, do SBT.

Ela é jornalista e usa as redes para falar sobre diversos assuntos, incluindo empoderamento feminino e vivencias pessoais.

No ano passado, ela revelou que sofreu com a dependência química com um longo desabafo para seus seguidores.

“Na adolescência, nos primeiros castings para modelo, sempre escutava ‘precisa emagrecer 10kg’, e essa frase entrou na minha mente como obsessão que me levava a comer mais e mais. Frustrada, conheci mil ‘fórmulas mágicas’ que resolviam o ‘problema’ ali. O remédio me causou dependência química, me levou para a compulsão alimentar, afetou meu quadro depressivo, sofri com insônia, ficava com o coração acelerado, já desmaiei, perdi porcentagem importante de músculos, vitaminas e minerais. Tinha o efeito rebote: Engordava tudo de novo, além de me sentir péssima como pessoa por não ter a força de vontade para seguir sem. Mas entenda: Força de vontade eu até tinha, mas meu corpo pedia mais e mais anfetaminas”

A famosa deixou um alerta sobre o vício e os riscos do remédios para emagrecer, dizendo que não trocaria o corpo que possui hoje por aquele que tinha antigamente.

