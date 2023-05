Maria Bruaca é você? Isabel Teixeira volta às novelas em novo remake da Globo

Depois do sucesso de Maria Bruaca no remake de Pantanal, a atriz Isabel Teixeira já tem um novo trabalho para fazer na Globo. A famosa, que foi um dos destaques da emissora no ano passado, vai dar vida a uma das protagonistas da novela Elas por Elas.

Ainda não há detalhes sobre qual personagem a veterana fará no remake, que deve ser produzido para o horário das 18 horas, substituindo Amor Perfeito no segundo semestre deste ano.

Além de Isabel Teixeira, o elenco principal do remake de Elas por Elas conta com Maria Clara Spinelli, que vive a primeira protagonista transexual em uma novela da Globo, Deborah Secco, Thalita Carauta e Monica Iozzi.

Elas por Elas: Personagem de Isabel Teixeira ainda não foi revelada (Reprodução/Instagram)

Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, a novela contará ainda com Cassio Gabus Mendes no elenco. O veterano fará o vilão Otávio, o sócio do marido da personagem de Deborah Secco, que se envolverá com ela após a morte do homem.

Diferente da versão original, a novela, que conta a história de sete mulheres na faixa entre 40 e 50 anos, vai se passar no Rio de Janeiro e não em São Paulo, como no passado. Além disso, a adaptação vai mudar os nomes das personagens femininas, que foram estreladas em 1982 por Eva Wilma, Aracy Balabanian, Joana Fomm, Ester Góes, Sandra Bréa, Maria Helena Dias e Mila Moreira.

Maria Clara Spinelli vive primeira protagonista transexual no remake de Elas por Elas (Reprodução/Instagram)

Relembre a versão original de Elas por Elas

Exibida originalmente em 1982, a novela dirigida por Paulo Ubiratan foi um dos maiores sucessos da época e pode ser revista no catálogo de clássicos do Globoplay, onde é possível relembrar do icônico personagem Mário Fofoca, vivido por Luis Gustavo.

Remake de ‘Elas por Elas’ conta com grandes mudanças após decisões da alta cúpula da Globo (Foto: Divulgação/Globo)

Protagonizada por sete mulheres, que são amigas, a história busca responder qual foi o destino de cada personagem, que ficam sem se ver por 20 anos. Mas, durante um evento, o encontro acontece e as tramas são contadas ao público.

O elenco reúne ainda Nathalia Timberg, Mário Lago, Mauro Mendonça, Susana Vieira, Carlos Zara, Reginaldo Faria, Marco Nanini, Cristina Pereira, Herson Capri, Tássia Camargo, Lauro Corona, Thaís de Campos, entre outros artistas.

