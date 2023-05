Maisa compartilha fotos do look para sua festa de 21 anos e recebe diversos elogios!

A atriz e apresentadora Maisa Silva comemorou seus 21 anos na noite desta segunda-feira, 22 de maio. Apesar do festão para celebrar a data, foi o look da aniversariante que chamou a atenção dos presentes e dos admiradores da atriz.

Conforme publicado pela Quem, a comemoração aconteceu em São Paulo e contou com a presença de diversos famosos e amigos da atriz.

Entre os convidados, nomes como Whindersson Nunes, Laura Portiolli e Pedro Sampaio marcaram presença na celebração, que foi realizada em uma casa noturna completamente tematizada e fechada para os convidados da atriz.

Ao chegar no local, ela compartilhou sua reação: “Acabei de chegar no espaço e os convidados vão ser recebidos nesse corredor, depois eles entram e são recebidos no espaço do Tinder onde vão colocar suas intenções para jogar limpo né. Aí tem uma cabine de fotos que eu adoro!”, conta a aniversariante sobre algumas ativações que aconteceram ao longo da festa.

“Chegando na pistinha, é aqui que vou me acabar hoje! Tá muito lindo! Tá parecendo um festival”, revela Maisa ao chegar na área reservada para a pista de dança.

Looks ousados

Apesar da decoração do local, o que chamou atenção dos fãs de Maisa foram suas escolhas de look para a comemoração.

O primeiro vestido escolhido por ela foi um modelo na cor prateada, com muito brilho e recortes estratégicos acentuando as curvas de seu corpo.

Em um segundo momento, a atriz optou por um curtinho preto nada básico! Com muito brilho, a segunda peça escolhida por Maisa era composta por um vestido curto e justo de paetês na cor preta, com alças finas e manga de um único lado.

Entre o seguidores, ela recebeu uma chuva de elogios e até mesmo algumas comparações!

“A Ariana tá sabendo disso?”, questionou um seguidor comparando o visual de Maisa com a cantora Ariana Grande.

“Que vestido perfeito!”, elogiou outra ao que uma terceira seguidora completou: “Ficou linda demais!”.

