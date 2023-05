Justiça adia audiências sobre herança de Gugu; mãe dos filhos pede que união estável seja reconhecida

A Justiça de São Paulo adiou para o mês de junho as audiências sobre a herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019 após um acidente doméstico, em Orlando, nos Estados Unidos. Rose Miriam, mãe dos três filhos do famoso, entrou com a ação pedindo que a união estável entre eles seja reconhecida, além de questionar o valor da pensão que recebe e também a divisão de bens entre os herdeiros.

As audiências do caso começaram na segunda-feira (22) na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo, quando foram realizadas oitivas de Rose Miriam e dos três filhos, João Augusto, de 21 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 19. As sessões deveriam continuar nesta terça (23) e quarta-feira (24), mas só deverão ser retomadas no mês que vem.

De acordo com o site G1, no testamento que deixou, assinado em 2011, Gugu não reconheceu Rose Miriam como sendo sua companheira. Na ocasião, ele nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio.

No entanto, após a morte do apresentador, Rose entrou na Justiça pedindo o reconhecimento da união estável, além de questionar a divisão dos bens e também os valores que recebe mensalmente a título de pensão.

A reportagem destaca que as gêmeas Marina e Sofia são testemunhas favoráveis à mãe. Já João Augusto, o filho mais velho, e Aparecida Liberato, preferiram não se pronunciar durante a audiência. Eles não concordam com a ação judicial.

Se a Justiça reconhecer a união estável, Rose Miriam passa a ter direito a metade da herança de Gugu. Os outros 50% serão transmitidos, obrigatoriamente, aos três filhos.

O processo corre em segredo de Justiça.

Gugu e os três filhos: João Augusto, Marina e Sofia (Reprodução/Instagram)

O que dizem os envolvidos?

O advogado Nelson Wilians, que defende Rose Miriam e as gêmeas, falou sobre o reconhecimento da união estável da mulher com o apresentador.

“As gêmeas Marina e Sofia sempre estiveram ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento de união estável na Justiça. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita”, afirmou.

Já Aparecida e João Liberato são representados pelo advogado Dilermando Cigagna. Ele foi procurado pela reportagem, mas disse que não comenta o caso.

