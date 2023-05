‘Insistir no amor’: atriz Suzana Werner diz que ela e o marido foram precipitados

Após anunciar a separação após 21 anos de casamento, a atriz e empresária Susana Werner disse que ela e o marido, o goleiro Júlio César, decidiram rever a decisão. “Fomos precipitados”, disse.

Susana disse nesta terça nas redes sociais que decidiu dar uma nova chance ao casamento após conversarem e perceberem que ainda existe amor entre eles.

“Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, disse.

Na postagem onde fez o anúncio ela compartilhou na legenda: “Insistir no amor sempre será a resposta certa”.

O casal tem dois filhos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.

COMO FOI A SEPARAÇÃO

O anúncio da separação do casal foi feito na manhã do último domingo, quando Susana falou aos seguidores que estava terminando o casamento com Julio César e que a decisão era de comum acordo.

“Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, escreveu ela.