‘É uma garota’: Web não perdoa ex-BBB Tina ao mostrar reencontro com Guimê

Os ex-BBBs Tina Calamba e Guimê tiveram um reencontro, que foi marcado por muita conversa, fotos e vídeos. Mas, os fãs do reality show não gostaram muito de ver a dupla junta, já que o MC está cancelado desde que foi expulso do BBB 23 por importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez durante uma festa dentro da casa.

Enquanto a modelo postou um vídeo e colocou a legenda “fomos escolhidos como dupla pelo Brasil, respeitando o processo vamos seguir nos lapidando aqui fora, como diamante que somos”, os seguidores da famosa decidiram criticar a união, afirmando que ela “passa pano para macho”.

Os comentários negativos seguiram conforme o dia foi passando. Uma seguidora disse que Tina brigou com Key Alves por bem menos: “Essa maluca fez um auê, subiu até na mesa porque a Key chamou ela de garota…aiai”, escreveu a anônima.

Fomos escolhidos como dupla pelo Brasil, respeitando o processo vamos seguir nos lapidando aqui fora, como diamante que somos!#Parças 💎💎 pic.twitter.com/arSHJhVsNY — Tina Calamba (@tinacalamba) May 22, 2023

Uma outra disse que Fred Nicácio, que também fez parte do BBB 23, foi considerado uma “pessoa agressiva por não fazer nada”. Já um terceiro disse que Tina “adora passar pano para machos”, mas teve uma atitude explosiva com Key Alves, lembrando que as sisters brigaram durante a repescagem.

LEIA TAMBÉM: Naldo só participaria de reality se recebesse R$ 15 milhões, mas existe um motivo por trás dessa exigência

Mesmo cancelado, MC Guimê foi até suas redes sociais para agradecer o carinho da ex-participante do Big Brother Brasil. O famoso, que está focado em postar apenas conteúdos de trabalho, aproveitou para retribuir a declaração: “Te amo, parça!”, escreveu o cantor, no post feito por Tina.

Elogios também foram conquistados

Mesmo que poucos, a publicação de Tina e Guimê juntos também fez sucesso e garantiu alguns comentários positivos. No post, há quem tenha optado em deixar o cancelamento de lado: “Tina não solta a mão de ninguém, mas respeita os processos”, publicou um internauta. “Errou, reconheceu, foi punido no programa e será punido na justiça, segue o baile”, defendeu outro seguidor.

LEIA TAMBÉM: ‘Dias contados’: Patrícia Poeta e Manoel Soares enfrentam nova polêmica na Globo