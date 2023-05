Dona do movimento: Georgina Rodríguez, parceira de CR7, mostra que tem gingado e registra aula de dança

Georgina Rodríguez mostrou que tem gingado e compartilhou mais um vídeo de suas aulas de dança, nesta terça-feira (23). A modelo, de 29 anos, mostrou que domina os movimentos e não poupou coreografia em seus stories do Instagram.

Na rede social, a parceira de Cristiano Ronaldo surge ao lado de um professor de dança, fazendo o famoso ‘twerk’, o rebolado que mistura hip-hop e funk. Com movimentos em planos altos, médios e baixos, Georgina mostrou segurar os passos na hora de colocar seu desempenho à prova.

Passado alguns minutos, Georgina também registrou um story ao lado de outra professora, praticando outro tipo de dança. Já em outro cenário e com companhia diferente, a modelo também mostrou dominar outros movimentos.

Leia mais sobre Georgina Rodríguez:

Ingressão às aulas

Na metade do mês de maio, Georgina Rodríguez usou seu perfil no Instagram para mostrar aos seguidores o que tem feito. Por meio dos stories, a modelo e influencer registrou alguns vídeos em que surge dançando, incluindo um quadradinho típico do funk carioca.

Georgina iniciou suas aulas de twerk e decidiu compartilhar com os fãs por meio de sua conta no Instagram. A famosa, que conta com quase 50 milhões de seguidores em suas redes, pode acabar impressionando a web com sua atividade. Com menções correndo pela mídia, em especial a europeia, os olhos dos internautas estão atentos a seus movimentos.

