‘Dias desesperadores’: Viih Tube fala sobre primeiro mês após o parto

Um mês após o parto de sua primeira filha, a influencer e ex-BBB Viih Tube voltou a falar sobre a maternidade e as primeiras semanas de cuidados com a pequena Luna: “Os primeiros quinze dias foram os dias mais desesperadores e desafiadores da minha vida”, disse.

Viih Tube é casada com o também ex-BBB Eliezer, que costuma aparecer nos vídeos compartilhados pela influencer também, mas não nesse vídeo que Viih Tube endereçou para ‘as gravidinhas’.

A ex-BBB falou que os primeiros dias foram de sentimentos confusos, uma mistura de culpa, preocupação, exaustão e sono em excesso. “Tinha vontade chorar por tudo e qualquer coisa. São sentimentos difíceis de lidar, seus órgãos estão voltando para o lugar, os hormônios à flor da pele”, disse.

Em alguns momentos, confessou, entrou em parafuso. “Eu juro que em alguns momentos eu parei e pensei: ‘meus Deus, eu não nasci para ser mãe’, e aí vem o sentimento de culpa”, declarou.

Entretanto, Viih disse que o amor que falam sobre os filhos é real. “É fora da curva, incondicional, não tem explicação”, afirmou.

DORES DA MATERNIDADE

Ontem, a influenciadora falou com seus seguidores sobre a rotina de cuidados com a filha Lua e a primeira crise de cólica que o bebê teve, neste domingo, que a manteve acordada durante toda a madrugada. “Como dói o coração da mãe ver a filha com tanta cólica, agora que está mais calminha dá um alívio na gente”, disse.

Ontem, a influenciadora confessou que estava exausta. “Tenho três trabalhos para entregar hoje, quem disse que consigo...quem disse que consigo me concentrar no trabalho, pensando se ela tá com dor, se não tá. Tô com sono porque fiquei a madrugada inteirinha acordando”, disse.