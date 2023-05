‘Dias contados’: Patrícia Poeta e Manoel Soares enfrentam nova polêmica na Globo

Nem Patrícia Poeta e nem Manoel Soares no Encontro. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua, o programa matinal pode estar com os dias contados na grade de programação da emissora carioca.

De acordo com o jornalista, que chegou a ser processado pela contratada da TV Globo, a Globo já pensou em um fim definitivo na atração, que nasceu sob o comando de Fátima Bernardes, que atualmente apresenta o The Voice Brasil e The Voice Kids.

Depois dos conflitos entre Manoel e Patrícia, a Globo estaria fazendo uma pesquisa nos bastidores para saber o que o público espera das manhãs da Globo e também quais apresentadores os telespectadores esperam ver nas primeiras horas do dia.

Mas, existe uma discussão que mesmo com uma troca de cenário, uma troca de apresentadores, não seria suficiente para reparar os danos no Encontro, programa que está envolvido em diversas polêmicas, principalmente, entre os atuais comandantes do matinal.

De acordo com Alessandro Lo-Bianco, a Globo não descarta uma nova atração no lugar do Encontro com Patrícia Poeta, com um novo apresentador ou apresentadora para o próximo ano.

Mesmo com boatos, Patrícia Poeta renovou o seu contrato

Porém, em contrapartida, Patrícia Poeta renovou o seu contrato com a Globo por mais alguns anos, ou seja, ela seguirá fixa na emissora. Agora, a titular do Encontro ficará no canal até 2025, segundo o Observatório da TV.

Vale lembrar que, apesar das críticas e discussões nas redes sociais, o programa que já foi de Fátima Bernardes continua com boa audiência sob o comando de Patrícia. Segundo dados, o canal conquista diariamente uma média de 7,5 pontos na Grande São Paulo.

Já Manoel Soares deve ficar no Encontro até as férias da titular, em julho. Depois disso, ele deve ser dispensado e seguir apenas no Papo de Segunda, atração semanal no canal fechado GNT.

Patrícia Poeta e suas férias forçadas

Um colunista do programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, noticiou que a Globo, na tentativa de apagar o incêndio entre os apresentadores que começou com uma gafe de Patrícia Poeta ao vivo, sugeriu que a apresentadora poderia tirar umas férias compulsórias, dando tempo para a emissora mexer na atração, mas ela bateu o pé e disse que ninguém ia tirá-la do ar.

“A Globo insistiu nessas férias e falou ‘repensa essas férias…será importante para você. Vai ser importante para o programa, para amenizar. Para a gente repensar até novidades quando você voltar’”, disse o colunista.

