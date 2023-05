Chocolate com Pimenta: Namoro de Cássia e Bernardo chega ao fim; relembre

Cena de "Chocolate com Pimenta" (Foto: Divulgação)

Na reprise da novela Chocolate com Pimenta, Cássia (Luiza Curvo) sempre foi muito amiga de Bernadete (Kayky Brito), que descobriu que não era uma menina e se tornou Bernardo. Desta amizade surgiu um lindo romance de juventude, que está com os dias contados na novela da Globo.

Em cenas futuras, o namoro dos adolescentes da novela de Walcyr Carrasco terá que chegar ao fim por causa de Terêncio (Ernani Moraes), que vai proibir o envolvimento deles ao flagrar a filha beijando o filho adotivo de Jezebel (Elizabeth Savalla). O delegado de Ventura também pede para Elias (Cacá Bueno) vigiar a herdeira.

Bernadete vai descobrir a verdade em Chocolate com Pimenta (Reprodução/Globo)

Na cena de Chocolate com Pimenta, prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (24), a irmã de Olga (Priscila Fantin) chama o namorado e anuncia que vai terminar tudo, deixando o rapaz desesperado: “Bernardo, eu vim para terminar tudo entre nós. Papai anda muito nervoso. Eu não posso”, justifica Cássia.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra Jojo Todynho aos gritos durante treino de pernas na academia

Ela ainda avisa que continua gostando de Bernardo, mas não podem mais ficar juntos: “Gosto de você, mas o meu irmão vive me vigiando. Ele vai acabar nos pegando juntos. Adeus, Bernardo”, diz a jovem estudante, que acaba entrando em depressão.

Chocolate com Pimenta: Bernardo deixa o sítio e vai morar com Ana Francisca na cidade (Reprodução/Globo)

No fim da cena, Bernardo entrega um bombom feito por Ana Francisca (Mariana Ximenes), que já perdeu a fábrica de chocolates da cidade: “Eu pensei que íamos comer juntos, mas coma depois e pense em mim”, ressalta ele.

A filha de Terêncio (Ernani Moraes) só come o doce no capítulo de quinta-feira (25) e se surpreende. Ela ainda sonha com o amado, mostrando que não se esqueceu dele. Em cenas futuras, o jovem casal vai marcar um novo encontro às escondidas na cachoeira, mas acabam sendo flagrados por Elias, que começa a fazer chantagem para não contar sobre o namoro.

LEIA TAMBÉM: Sem segredo: Foto mostra para onde Patrícia Poeta vai quando o Encontro termina