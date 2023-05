Após assumir bissexualidade, Pedro Sampaio diz que se sente livre: “Não precisa ter vergonha”

Após declarar sua bissexualidade durante apresentação no Lollapalooza, que aconteceu em março deste ano, Pedro Sampaio falou mais sobre a sua intimidade e como a revelação da sua orientação sexual está ajudando seus fãs.

O artista disse que, um depoimento específico chamou a atenção. “Sua coragem me deu coragem para me assumir para a minha família”, disse um fã do DJ no camarim.

Em entrevista à Caras, Pedro disse:

“Comecei a minha carreira muito novo, comecei a tocar com 14 anos e com 17 estava fazendo show. Estava em um processo de amadurecimento como ser humano e como artista também. Acho que esse foi um momento em que eu me senti, de fato, maduro o suficiente para falar sobre esse assunto. Estava resolvido também como pessoa, dentro da minha própria família, eu senti que era a hora certa. Como artista jovem, acho que isso inspira outras pessoas, dá lugar de fala, mostra que está tudo bem, que não tem problema, não precisa ter vergonha”.

LEIA TAMBÉM: Agenor Tupinambá, da capivara Filó, vai mudar o sorriso e internautas reagem: “Eu não mexeria”

Após assumir a bissexualidade, o DJ declarou que se sente mais livre.

“Me sinto mais livre. Eu estou vivendo agora um momento, pessoalmente falando, mais livre mesmo. Antes de acontecer isso tudo, eu ficava pensando muito em como reagir, se eu devia esconder isso. Essas dúvidas passam pela cabeça”.

De acordo com o site Extra, Pedro Sampaio está namorando o modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke. Eles estariam juntos há nove meses.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Rodrigo Faro comenta sobre educação das filhas: “Nem eu uso roupas de grife. O exemplo vem de cima”

⋅ “A Ana da Frozen tá diferente”: Marina Ruy Barbosa deslumbra em vestido de conto de fadas

⋅ Após término com Lucas Lira, Bruna aparece desolada e afirma: “Pior que terminar, é terminar amando alguém”