Ao lado de namorado, ator Marcos Caruso comemora 50 anos de carreira

Marcos Caruso está completando meio século de carreira e para comemorar o feito, o ator escolheu Plaza Mayor, em Madri, na Espanha.

Na manhã desta terça-feira (23), o ator publicou em seu Instagram um vídeo e um bonito relato da viagem.

“50 anos de carreira que se completam hoje. Em mim estão Antunes, Zé Renato, Gianni Ratto, Cleide Yaconis, Maria Della Costa, Sadi Cabral, Myrian Muniz, Geraldo Vietri, Dercy, Manoel Carlos, Jandira Martini, Irene Ravache, Eliane Giardini e muitas centenas de primos. Que a família aumente para que eu possa continuar aprendendo esta difícil Arte”.

Caruso também ganhou uma declaração de Marcos Paiva, com quem está junto desde 2018.

LEIA TAMBÉM: ‘A gente tem o mesmo nível de idiotice’, diz Larissa Manoela sobre o noivo

“Parabéns pelos 50 anos de sucesso e que venham mais 50! Que papai do céu continue abençoando!”, escreveu o parceiro.

Após assumir bissexualidade, Pedro Sampaio diz que se sente livre: “Não precisa ter vergonha”

Após declarar sua bissexualidade durante apresentação no Lollapalooza, que aconteceu em março deste ano, Pedro Sampaio falou mais sobre a sua intimidade e como a revelação da sua orientação sexual está ajudando seus fãs.

O artista disse que, um depoimento específico chamou a atenção. “Sua coragem me deu coragem para me assumir para a minha família”, disse um fã do DJ no camarim.

Em entrevista à Caras, Pedro disse:

“Comecei a minha carreira muito novo, comecei a tocar com 14 anos e com 17 estava fazendo show. Estava em um processo de amadurecimento como ser humano e como artista também. Acho que esse foi um momento em que eu me senti, de fato, maduro o suficiente para falar sobre esse assunto. Estava resolvido também como pessoa, dentro da minha própria família, eu senti que era a hora certa. Como artista jovem, acho que isso inspira outras pessoas, dá lugar de fala, mostra que está tudo bem, que não tem problema, não precisa ter vergonha”.

Após assumir a bissexualidade, o DJ declarou que se sente mais livre.

“Me sinto mais livre. Eu estou vivendo agora um momento, pessoalmente falando, mais livre mesmo. Antes de acontecer isso tudo, eu ficava pensando muito em como reagir, se eu devia esconder isso. Essas dúvidas passam pela cabeça”.

De acordo com o site Extra, Pedro Sampaio está namorando o modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke. Eles estariam juntos há nove meses.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Dias desesperadores’: Viih Tube fala sobre primeiro mês após o parto

⋅ Preta Gil manda recado para as mulheres e indireta cheia de classe para o ex

⋅ Ana Maria Braga diverte a web mostrando ‘sexo selvagem’ de leões e falando sobre Chat GPT