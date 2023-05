Ana Maria Braga diverte a web mostrando ‘sexo selvagem’ de leões e falando sobre Chat GPT

Reprodução Ana Maria Braga diverte web com comentários sobre acasalamento de leões (Gshow)

Ana Maria Braga iniciou o Mais Você desta terça-feira, 23 de maio, mostrando alguns vídeos que viralizaram na internet. E, após mostrar um vídeo de uma jiboia que entrou no motor de um carro, ela fez um aviso a Louro Mané, antes de mostrar o próximo vídeo: “Cuidado com os seus comentários”.

Leão e Leoa acasalam em cima de carro de turistas no Senegal!

Vou comentar nada ! Fiquei só olhando e aprendendo Ana tô destreinada hahahaha #maisvoce — Rosana Menezes 🦊🦚💥 🐳👊🏾 🦅☯️ (@RosanapMenezes) May 23, 2023

O recado é porque a apresentadoria mostraria “uma aula de zoologia”, segundo ela, já que mostraria um vídeo de “como os bichos procriam”. No momento, o matinal mostra o vídeo de um leão e uma leoa se acasalando em cima do carro dos turistas, no Senegal. “Sexo selvagem, literalmente”, diz a apresentadora a Louro Mané.

Em instantes, os espectadores começaram a comentar sobre a cena no Twitter: “Liguei a tv pra n ficar aquele silêncio, do nd Ana Maria ta passando cena de leão transando e ela e o louro falando de sexo selvagem ksksksksk mds sao 10h da manha. Eu amo essa mulher”, comentou uma espectadora.

10:45h da manhã corta pra namaria contando sobre a vida sexual do Leão e mostrando um casal de leões fazendo sexo selvagem kkkkkk #MaisVocê — Leiam Não se engane com ela (@Tamiris_Pires) May 23, 2023

“10:45h da manhã corta pra namaria contando sobre a vida sexual do Leão e mostrando um casal de leões fazendo sexo selvagem”, comentou outra.

Ana Maria sai de vídeos de “tio do zap” e discute sobre o ChatGPT

A apresentadora, que tem a capacidade de sair de “vídeos do zap”, para assuntos importantes, convidou o repórter Cauê Fabiano para explicar de forma simples sobre a nova inteligência artificial e depois entrevistou o especialista Ronaldo Lemos sobre a nova tecnologia.

Namaria sempre necessária em nossas vidas. O papo do #MaisVoce de hoje é sobre inteligência artificial. Ela consegue passar o conteúdo de forma prática. — Pedro Silva 📡 (@PedroSilvajor) May 23, 2023

Ana Maria discutiu sobre uma das ferramentas mais utilizadas e faladas do momento: o ChatGPT, uma inteligência artificial que usa base de dados até 2021 para responder “quase tudo”.

Inclusive, o roteiro da entrevista com o Ronaldo foi feita pela ferramenta, gerando comentários no Twitter: “Ana Maria tá fazendo o trabalho igual a gente: pedindo ao ChatGPT o q perguntar ao entrevistado. #maisvocê”, tuitou uma espectadoras.

simplesmente Ana maria testando o chat GPT ao vivo. diva que inspira e ensina e mostra novas tecnologias a dona de casa #maisvoce — Larissa M. (@larissajmar) May 23, 2023

Ana Maria foi muito elogiada pela web por ter mostrado a tecnologia de forma simples para que ficasse claro para todas as classes e idades como funciona a ferramenta.

Leia também: