Ana Carolina reata namoro com atriz Letícia Lima Imagem: reprodução Instagram

Após cinco anos de término, Ana Carolina e Letícia Lima reataram o namoro, de acordo com o site ‘Observatório dos Famosos’.

As duas namoraram por quatro anos e terminaram em 2018. Contudo, recentemente o casal foi visto em um show do ‘Roupa Nova, no Rio de Janeiro.

O site informa que, mesmo após negarem o retorno, Letícia Lima sempre amou a ex. Outro fator que indica que o casal reatou foi a marcação de Ana Carolina em publicações nas redes sociais.

O Observatório ainda diz que “e o romance, ainda sem rótulos definidos está indo de vento em popa”.

Relembre o término

Na época do término, uma traição por parte de Ana Carolina foi cogitada, porém Letícia negou, dizendo que a escolha foi sua.

“Eu terminei com a Ana. Ela não estava com outra pessoa. Ela não fez nada de errado. Eu não queria mais a relação. Essa é a única verdade, por mais que qualquer pessoa tenha dito outras coisas. Eu amo muito a Ana, meu amor por ela se transformou em outro tipo de amor, mas é amor. E amor sempre será a minha escolha”, disse Letícia.

Ao lado de namorado, ator Marcos Caruso comemora 50 anos de carreira

Marcos Caruso está completando meio século de carreira e para comemorar o feito, o ator escolheu Plaza Mayor, em Madri, na Espanha.

Na manhã desta terça-feira (23), o ator publicou em seu Instagram um vídeo e um bonito relato da viagem.

“50 anos de carreira que se completam hoje. Em mim estão Antunes, Zé Renato, Gianni Ratto, Cleide Yaconis, Maria Della Costa, Sadi Cabral, Myrian Muniz, Geraldo Vietri, Dercy, Manoel Carlos, Jandira Martini, Irene Ravache, Eliane Giardini e muitas centenas de primos. Que a família aumente para que eu possa continuar aprendendo esta difícil Arte”.

