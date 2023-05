Amor não tem preço: MC Daniel revela que gasta pequena fortuna em avião para ver Mel Maia todo mês

Manter um relacionamento à distância não é das tarefas mais fáceis e exige muito desprendimento, confiança, paciência e, segundo o funkeiro MC Daniel, dinheiro.

Daniel disse em um vídeo que circula nas redes que gasta mensalmente para visitar sua namorada, Mel Maia, no Rio de Janeiro, cerca de R$ 300 mil em passagens aéreas. Ele vive em São Paulo e esse custo é somente pela ponte aérea ida e volta.

Mas engana-se quem pensa que ele pega algum voo especial e por isso paga tão caro nas viagens. O funkeiro explicou que sempre que viaja para a Cidade Maravilhosa para ver a atriz ele leva junto dois seguranças e dois produtores de sua equipe.

Como Mel tem uma rotina intensa de trabalho, MC Daniel disse que enquanto a namorada grava suas cenas como Guiga, na novela ‘Vai na Fé’, ele aproveita para se divertir na orla do Rio e visitar as belas paisagens da cidade. “Quando ela tá gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.

NOVA MANSÃO

No começo de maio, o funkeiro compartilhou em suas redes o momento em que recebeu as chaves de sua nova mansão, que fica em um condomínio nobre de São Paulo e custou a bagatela de R$ 8 milhões.

“O curioso caso do MC sem música que comprou uma casa de R$ 8 milhões. Do lixo ao luxo. Imagina quando eu lançar a primeira”, disse na legenda do post no Instagram.