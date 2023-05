Agenor Tupinambá, da capivara Filó, vai mudar o sorriso e internautas reagem: “Eu não mexeria”

Agenor Tupinambá, conhecido nacionalmente pelo caso da capivara Filó, compartilhou recentemente com seus seguidores uma importante novidade: o jovem, de 23 anos, vai mudar o sorriso e mexer nos dentes.

Embora ainda não tenha compartilhado o resultado e nem mais detalhes do que pretende fazer, uma publicação em conjunto feita pela cirurgiã-dentista Adriana Nascimento recebeu diversos comentários com internautas que se dividiram em opiniões.

Em um breve texto, a profissional escreveu: “Equipe AN em parceria com @artsdosorriso pra transformar o sorriso do @agenor.tupinamba. Só bora! 🚀 Vem um sorriso lindo por aí! Aguardem! 🤩”.

Internautas se manifestam após novidade de Agenor

Como citado anteriormente, após a publicação feita por Adriana, os internautas não perderam a oportunidade e comentaram sobre o procedimento anunciado por Agenor. Veja algumas das mensagens deixadas:

“Gente, mas eu já acho o sorriso dele perfeito! E se ficar branco-arroz igual ao Gustavo Lima????!!!!😮 Não desmerecendo esses profissionais, que passam a impressão de serem excelentes, mas, eu ficaria com um pouco de medo!”;

“O sorriso dele já é lindo. Não vai por aquelas porcelanas que brilham na balada”;

“Com certeza vai ficar uma obra de arte, como todos os trabalhos da Dra @_adrianasn”;

“Mas ele tem os dentes lindos!”;

“Tudo que é natural é o que tem de melhor 😁. O sorriso do Agenor é lindo, não precisa fazer nada”.

E você, o que acha dessa novidade?

