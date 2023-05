‘A gente tem o mesmo nível de idiotice’, diz Larissa Manoela sobre o noivo

A atriz e empresária Larissa Manoela compartilhou um momento inusitado ao lado de seu noivo, André Luiz Frambach. No registro, publicado nos Instagram de Larissa, é possível ver o momento em que ela e o amado “fazem uma dancinha” na academia.

Na ocasião, a atriz ainda publicou uma mensagem explicando um do motivos de ter um bom relacionamento com o noivo. “É por motivos como esses que a gente está junto. A gente tem o mesmo nível de idiotice”, revela.

Além do registro na academia, Larissa também publicou recentemente uma declaração de amor para o companheiro.

Junto de uma série de imagens ao lado do amado, ela se declarou: “O mundo não tá pronto para compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos... a vida tem um novo sentido com você!”.

Polêmicas familiares

Enquanto Larissa e o noivo não deixam de se declarar um para o outro nas redes sociais, a mãe e o pai da atriz parecem continuar reprovando o relacionamento entre os dois.

Após os primeiros rumores sobre o conflito, que teria sido motivado pelo noivo da atriz, os pais de Larissa Manoela se distanciaram da filha e chegaram a deixar de seguir seu perfil nas redes sociais.

Desde então, a artista anunciou ter assumido completamente a gestão de sua carreira, que antes era realizada pela mãe. Na mesma época, Silvana fez algumas publicações enigmáticas em suas redes sociais que foram consideradas como sendo indiretas para a filha.

A exemplo dela, o pai de Larissa Manoela também publicou textos sobre “ingratidão e arrependimento” que foram atribuídos a relação turbulenta entre os pais e a filha.

