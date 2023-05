“A Ana da Frozen tá diferente”: Marina Ruy Barbosa deslumbra em vestido de conto de fadas

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 27 anos, se tornou a própria princesa da Disney na noite desta segunda-feira, 22 de maio. A musa usou um look de conto de fadas no jantar de gala, em Cannes.

Marina participou do evento ‘Better World Fund Gala Dinner’, promovido pela ONU e pela UNESCO com um vestido da marca Miss Sohee, desenhado pelo estilista Pedro Sales.

Em seu Instagram, a atriz postou um carrossel de fotos, com a legenda: “Uma noite de conto de fadas em Cannes. @miss_sohee! Foi uma honra estar no ‘Better World Fund Gala Dinner’ para o lançamento da Amazônia Fund Alliance em parceria com @unescobrasil e @onubrasil, projeto que visa preservar a Amazônia e defender os direitos dos povos indígenas. Obrigado pelo convite! @mapuhunikui”, escreveu.

Nos comentários da publicação, seus seguidores elogiaram o look de conto de fadas e a compararam com a irmã da Frozen, Elsa: “A Ana da Frozen tá diferente”, comentou uma fã, seguida por emoji de coração. E diversos outros comentários com gifs da Ana encheram a publicação de Marina.

Enquanto diversos outros seguidores comentaram sobre a beleza da musa e ícone fashion: “Impactada com tanta beleza e elegância”.

Marina Ruy Barbosa vestiu um look com transparência em Cannes

No evento de domingo, 21 de maio, a atriz já havia chamado a atenção no tapete vermelho do 76º Festival de Cannes. Para a ocasião, Marina optou por um vestido preto com transparência e joias da marca Choppard.

Os fãs e seguidores não deixaram de reparar que os seios da atriz ficavam à mostra com o look, mas enfim, transparência está na moda e ela deslumbrou na escolha.

Sua amiga, Didi Wagner, comentou na publicação: “É o que eu vivo dizendo… parece impossível, mas você se supera a cada look, beauty, foto, styling, tudooooo!”.

