“12,90? Adeus Netflix”: principais reações da web após anúncio da taxa de compartilhamento de senhas

O momento menos esperado do ano chegou! A Netflix anunciou nesta terça-feira, 23 de maio, por meio de seu site e redes sociais, que cobrará um adicional de R$ 12,90 por mês de usuários que compartilham suas senhas do streaming com outras pessoas que não moram na mesma residência.

Sua conta Netflix é para você e para as pessoas que moram com você.



Agora, é possível gerenciar como esses acessos são usados com as novas ferramentas que estão chegando por aqui — e sim, você pode assistir normalmente quando estiver fora ou viajando.https://t.co/j2WajzOSKg — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 23, 2023

Em países como Chile, Costa Rica, Peru e Argentina, a medida já estava em vigor desde o ano passado e agora chegou ao Brasil. No comunicado, o streaming disse que “a partir de hoje, começaremos a enviar este email para assinantes que compartilham a conta Netflix fora da própria residência no Brasil. A conta Netflix deve ser usada por uma única residência”.

O comunicado segue com a Netflix dizendo que “é possível compartilhar sua conta Netflix com alguém que não mora com você por R$ 12,90 por mês, por assinante extra”. O curto comunicado foi o suficiente para que os internautas brasileiros reagissem na web.

A Netflix vendo o Brasil reclamar por cobrar mais R$12,90 na mensalidade para pessoas fora da nossa residência pic.twitter.com/MAYZCWNH6N — Vɪɴɪɪ (@viniceraa_) May 23, 2023

Confira as reações da web após anúncio da taxa da Netflix para compartilhamento de senhas extras

Após a publicação do streaming, imediatamente os usuários da plataforma começaram a comentar no post, reclamando sobre essa taxa extra e a tag “12,90″ dominou o Twitter nas últimas horas.

Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão.

R$12,90 https://t.co/sA8nUhK7Vq — Kazumi (@Chimbex10) May 23, 2023

“Opa, vou mandar mensagem pra minha mãe e pro meu sogro que não tem como assinar Netflix que eles vão perder o acesso porque a conta que eu pago 60 pila por mês só vai funcionar pra mim e minha esposa”, comentou um usuário no post da Netflix.

Enquanto outro, resgatou um post da própria Netflix de 2017, dizendo que “Amar é compartilhar a senha”.

E os memes não param por aí! Tem até gente defendendo a volta da pirataria:

assinante extra na netflix por R$12,90?



viishhh pic.twitter.com/CUqIXLqFyz — moreira (@moreiraviw) May 23, 2023

Memes de usuários “ameaçando” migrar para outros streamings também não faltaram:

Eu vendo que a Netflix vai cobrar R$ 12,90 pelo compartilhamento de senha, sendo que minha conta tem mais usuários do que a população do Acre. pic.twitter.com/Tq3YxqlFY5 — Cinemalizando (@cinemalizandoo) May 23, 2023

“Netflix, você nunca será a HBO”.

juro imagina além de ter que aturar um catálogo saído diretamente da rede tv e da record ainda ter que pagar R$ 12,90 a mais se quiser dividir a conta? netflix você nunca será HBO pic.twitter.com/lZhDGuqXLN — 💔🌴☀️ (@thiargonauta) May 23, 2023

As ameaças de deixar a plataforma não param:

Já não basta vocês cobrarem um absurdo pelo serviço em comparação às todas as outras plataformas, e agora me vêm com essa de cobrar R$12,90 a mais por cada perfil extra na conta? Quem paga a conta afinal, eu ou vocês?



Fala sério, hein? Vou é pular fora desse barco! — DIAMANTE (@diamantedetona) May 23, 2023

netflix, de onde tu tira essas idéias, bicha? R$12,90? eita como vai ter cancelamento pic.twitter.com/lcaYb8ioyn — maria. (@mlemuxx) May 23, 2023

Trocarias uma conta na Netflix por uma coxinha e uma coca?

E foi com Deus! R$ 12,90 compro uma coxinha e uma coca pic.twitter.com/sSdOMUclmS — Monique ⭐️ vai ver a anahi 3x (@anahimanaux) May 23, 2023

Netflix: Tô perdendo dinheiro

Opção 1: Parar de renovar Elite e economizar pra fazer coisa melhor

Opção 2: Cobrar R$12,90 pra fuder a vida do brasileiro



obs: 12,90 eu compro uns salgados e uma calda de cana de 4L pic.twitter.com/meEbJYRqrF — vic. (@lagoona_azul) May 23, 2023

E aí, qual foi o seu meme preferido? Achou justa a cobrança da plataforma?

