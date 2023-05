Série da HBO Max contará biografia de Roberto Bolaños: “Importante no coração dos latino-americanos”

Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chaves, ganhará uma série biográfica produzida pela HBO Max.

O ator, falecido em 2014, é responsável por criar diversos personagens famosos, entre eles Chapolin, Chaves e toda a turma da vila, conhecida no Brasil através da emissora SBT.

Com o título provisório de ‘Sem Querer Querendo’, a série vai abordar com profundidade a vida de Roberto Bolaños e suas criações.

De acordo com o site Metrópoles, Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, está colaborando com a pesquisa para mostrar a vida do ator.

“Ter a oportunidade de contar a história do seu pai pode ser uma alegria enorme. Principalmente quando seu pai é Roberto Gómez Bolaños […]. Meu pai era um homem pequeno com um grande coração. E assim, teremos a missão de mostrar ao mundo um ser talentoso e ao mesmo tempo pai, marido, amigo, irmão”, disse Fernández.

Bruce Boren, CEO da produtora mexicana THR3 Media Group, teceu elogios à Roberto Bolaños e disse estar confiante com a série.

“Roberto Gómez Bolaños foi um criador único, que com seu humor e talento conquistou muitas gerações. Tenho a certeza que, com esta aliança, conseguiremos criar uma série biográfica cativante, divertida e única, ao nível do legado mais importante do continente”.

A série entrará em produção ainda este ano. O Líder de Conteúdo de Entretenimento Geral na Warner Bros. Discovery para a América Latina e US Hispanic, Mariano César, explicou o motivo da empresa criar a obra.

“Na HBO Max buscamos histórias latino-americanas que tenham a capacidade de gerar uma conexão muito especial e única com nosso público, com personagens poderosos e feitos com os melhores talentos. A biossérie de Chespirito reúne todos esses elementos. A história desse artista que conquistou um lugar tão importante no coração dos latino-americanos nos permitirá viajar com esse conteúdo para todos os lares de nossa região”.

