Recém solteira, Gabi Martins é vista beijando jogador de vôlei

Após terminar de forma polêmica o namoro com o influenciador Lincoln Lau em março deste ano, Gabi Martins foi vista beijando Bruninho, jogador da seleção brasileira de vôlei.

Segundo o site Extra, os dois foram vistos juntos no fim de semana na Vila JK, balada de São Paulo.

Entenda mais sobre o término de Gabi Martins

A ex-BBB namorou com Lincoln Lau por aproximadamente quatro meses, mas a relação não terminou de forma saudável. Gabi afirmou que o relacionamento com o gamer era “tóxico e abusivo” e que ao identificar problemas de saúde mental tentou auxiliar o ex-namorado a buscar por tratamento psicológico, mas não teve sucesso.

Shakira brasileira? A nova música que revela infidelidade sofrida por cantora sertaneja

Entrando no clima de inspiração após traições e decepções no amor iniciada por Shakira, Gabi Martins lançou seu mais novo clipe, “Indereço”, que levou esse nome depois de que a artista pegou seu então namorado Lincoln Lau trocando mensagens com a suposta amante Kamille Loquetti e cometendo o erro de português.

A sertaneja de 26 anos colocou o colunista Léo Dias para participar do vídeo, assim como a amiga Deolane Bezerra, Jojo Toddynho e um sósia do ex.

Além de traições, a ex-BBB expôs após o término mensagens mostrando que o ex fazia ameaças e a chantageava.

Depois de receber mensagens de mulheres que passavam pelo mesmo e estavam superando o abuso psicológico sofridos em relacionamentos, ela decidiu iniciar o projeto musical. Inclusive, uma parte dos lucros de um evento da artista será destinada a uma instituição que combate a violência psicológica contra a mulher.

Confira o clipe “baseado em fatos reais”:

