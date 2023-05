“Que papai do céu te cubra de bênçãos”: Cláudia Raia compartilha batizado do pequeno Luca

A atriz Cláudia Raia compartilhou com seus seguidores imagens do batismo do seu terceiro filho, Luca, que completou três meses de vida e é fruto de seu casamento dom Jarbas Homem de Mello.

Para serem os padrinhos, a diva escolheu ninguém menos do que seus dois filhos com o ex-marido Edson Celulari, Enzo e Sophia e a cerimônia foi realizada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na capela Capela Santa Cruz da Bocaina.

Cláudia Raia, marido e os três filhos (Reprodução/Instagram)

A cerimônia foi cuidadosamente preparada e decorada pela mãe zelosa, e Cláudia não abriu mão dos tradicionais docinhos e do bolo.

Nas imagens é possível ver Cláudia bastante emocionada enxugando uma lágrima do olho e a mesa ricamente enfeitada com flores, adornos, mimos e o bolo branco do pequeno Lucas.

Entre os convidados, estava a também atriz Deborah Secco, que não poupou elogios à mamãe: “Cláudia Raia é para mim uma referência de atriz, de mulher e de mãe, de tudo”, disse.

Quem também se derreteu todo com o batizado do novo irmãozinho foi Enzo, o primeiro filho de Cláudia. “Batizei meu terceiro irmão e virei padrinho pela primeira vez. Que papai do céu te cubra de bênçãos, Luquinha!”, disse Enzo.

Cláudia não se conteve de amor e orgulho pela família: Ai meu deusooooo. Que lindos meus amores”, disse a atriz.