‘Olha a bagunça’: Key Alves não fala de novo romance, mas mostra quarto de hotel

Key Alves está em Fortaleza para mais uma sessão de fotos e muito trabalho. Mas, durante uma folga no fim de semana, ela aproveitou para desembrulhar alguns presentes enviados pelos fãs, algo que está cada vez mais comum depois do Big Brother Brasil.

No hotel, ao lado dos amigos, a ex-participante do BBB 23 fez alguns stories, onde ela mostrou que recebeu desde roupas, como um vestido verde, que pode ser usado na praia, até um vinho: “O que que é isso?”, questionou a famosa.

Ex-BBB Key Alves exibe recebidos nas redes sociais (Reprodução/@keyalves)

“Que chique! Será que é um champanhe? Não, é um vinho”, respondeu o amigo, que estava atento ao rótulo da bebida.

Em seguida, a jogadora de vôlei mostrou a bagunça que fez no quarto do hotel durante o momento presente dos fã: “Olha a bagunça que ficou com tanto presente enviado por vocês. Olha o tanto de sacola. As cartinhas eu guardo todas”, disse a ex-BBB.

Por fim, para aproveitar os dias de sol na capital do Ceará, Key Alves apareceu nos stories usando apenas um biquíni preto.

Ex-BBB Key Alves faz a maior bagunça em quarto de hotel (Reprodução/@keyalves)

Quem é o novo suposto namorado de Key Alves?

Depois de terminar o seu romance com Gustavo Benedetti, que também participou do BBB 23, Key Alves está envolvida em um novo romance, pelo menos para os fãs na internet.

Desta vez, a jogadora de vôlei estaria se envolvendo com o modelo e influenciador digital Kevin Lutolf, que é suíço. Nas redes sociais, ele é famoso por seus conteúdos fitness e também por ser embaixador de marcas conhecidas.

Além disso, o suposto novo namorado da ex-BBB é cofundador e CEO de uma produtora de vídeo. Ele também é formado em administração de empresas e gestão técnica aplicada pela Anavant Basel Technical Cadre.

Kevin Lutolf também conta com 1,1 milhão de seguidores em suas redes sociais, onde compartilha sobre seu trabalho, mas também conteúdo fitness.

