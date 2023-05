O glamour de Patrícia Poeta: Looks usados pela famosa podem inspirar

No comando do Encontro, Patrícia Poeta chama a atenção do público que está em casa por muitos motivos. Mas, além das polêmicas ditas nas redes sociais, a apresentadora também é destaque por causa dos looks escolhidos para apresentar o matinal da TV Globo.

Muitas vezes, a famosa opta em misturar peças de roupa do acervo da Globo com acessórios próprios, como aconteceu na semana de 15 a 19 de maio, quando ela esbanjou muita cor no estúdio do programa.

Na segunda-feira (15), Patrícia Poeta fez sucesso ao vestir um macacão Farm e uma camisa da Zara, que faz parte do acervo. Já os sapatos azuis eram de seu guarda-roupa pessoal e os acessórios da marca Really Me.

No dia seguinte, terça-feira (16), a apresentadora do Encontro voltou a usar um vestido vendido na Zara e optou por calçar os saltos da Schutz, fechando o look com acessórios do acervo da TV Globo.

Na quarta-feira (17), Patrícia Poeta conquistou o público com um vestido preto da marca Maria Filó, acessórios do acervo, e sapatos da Satinato, que combinaram com o look estiloso da famosa.

Mais para o fim da semana, a jornalista usou um conjunto amarelo da All’s, com detalhe para o cinto. Já nos pés, a contratada da TV Globo, que assinou por mais três anos, usou sapatos brancos da Schutz.

No Encontro, Patrícia Poeta leva puxão de orelha de Lucas Lucco (Reprodução/Globo)

Na sexta-feira (19), Patrícia Poeta apresentou o Encontro com uma blusa vermelha da Maria FIló, uma calça jeans da Renner Atelier e um sapato também da cor vermelha da Via Marte. Ousando ainda em cores fortes, ela optou pelos brincos da Gutê.

Agora, é saber com quais looks Patrícia Poeta vai aparecer ao vivo no Encontro desta semana, que segue contanto com a participação do co-apresentador Manoel Soares, Tati Machado, que leva as notícias dos famosos, e Michelle Loreto, que comanda o quadro Bem-Estar.

