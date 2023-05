Motivo emocionante faz Luciano Huck quebrar regras e exibir imagens de emissora rival

O apresentador Luciano Huck precisou quebrar protocolos para atender aos pedidos de uma fã. Após jornalistas e apresentadores do SBT fazerem um pedido para que o apresentador se encontrasse com a fã, o tão esperado encontro finalmente aconteceu.

Conforme publicado pela CARAS, para realizar o sonho de Dona Cremilda, Luciano quebrou as regras e apresentou imagens do SBT nos momentos iniciais de seu programa na Rede Globo. Nas imagens, é possível ver a senhora pedindo para conhecê-lo durante uma participação no programa Fofocalizando. Ela chega a dizer ter enviado diversas mensagens na tentativa de entrar em contato com Huck, mas sem sucesso.

“Eu tenho um sonho. Eu gosto do Luciano Huck. Eu sou apaixonada pelo Luciano Huck, sou a fã número um dele. Já fiz vídeo, mas ele não me atende. Me atende por favor”, pede a senhora nas imagens.

Ela teve seu pedido atendido!

Após alguns dias da transmissão do pedido de Dona Cremilda, ela foi surpreendida ao ter a oportunidade de conhecer seu ídolo.

Além de conhecer o apresentador, ela também foi convidada para ir aos bastidores do Domingão e ver de perto como a atração é feita.

O registro foi compartilhado por Luciano Huck em suas redes sociais, e deixa não só a lembrança para Dona Cremilda como também a recordação da quebra de protocolos entre as duas emissoras.

“Dona Cremilda, eu amei te conhecer! Obrigada pelo carinho!”, escreveu o apresentador na legenda da publicação.

Já no vídeo, é possível ver a fã visivelmente emocionada ao realizar seu sonho e abraçar o apresentador. Mas antes do encontro, pudemos acompanhá-la em sua chegada e visita aos estúdios da Rede Globo.

Ao final, Luciano deixa um agradecimento aos apresentadores e ao repórter do programa Fofocalizando por terem prontamente entrado em contato e ajudado a facilitar o encontro com sua fã.

Confira o momento emocionante:

