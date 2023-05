Modelo revela que recebia fotos de Gerard Piqué e afirma: “ainda tenho muito o que falar”

Gerard Piqué se envolveu em diversas polêmicas nos últimos meses, não só por ter traído Shakira com Clara Chía Martín, mas também por todos os vídeos que vazaram após a separação dos dois. Mas, parece que Piqué não foi infiel à Shakira apenas com seu caso extraconjugal já conhecido com Clara Chía.

Recentemente, uma modelo brasileira conhecida por ser ex-Miss Bumbum, voltou a falar sobre as mensagens que o ex-jogador de futebol a enviava quando ele ainda estava casado com a cantora colombiana.

Suzy Cortez disse que, devido à amizade que tinha com o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, o ex-jogador de futebol a contatou para encontrá-la quando ela estava na Europa.

“Eu era amiga do ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell. Quando Piqué soube, pediu meu telefone e me mandou uma mensagem, perguntando quando eu voltaria para a Europa e qual era o tamanho da minha bunda”, disse.

Como se isso não bastasse, ela confessou que Piqué lhe enviou fotos nuas em várias ocasiões, embora ela garanta que nunca tenha aberto.

“Ele me mandou nudes**, mas eu não abri. Ele até me ofereceu um jato para me buscar em Londres. Me parece que isso é uma falta de respeito com a esposa e com a família [...]. Ele nunca me falou nada sobre [Shakira], só se interessou por mim. No começo eu achava ele ótimo, mas depois era estranho que alguém casado quisesse saber tanto sobre mim e essa obsessão que ele tinha que querer me conhecer”, continuou a ex-miss Bumbum.

A jovem confirmou que Piqué não foi o único a contatá-la, dizendo outros jogadores também o fizeram, mas garantiu que os únicos que não enviaram mensagem foram Lionel Messi e Coutinho: “Os únicos jogadores do Barcelona que nunca me mandaram nada foram Messi e Coutinho. Eles são ótimos maridos e respeitam muito suas esposas”, acrescentando que “Nunca disse isso antes por respeito a Shakira”.

Além disso, Suzy postou em seu Instagram um vídeo dizendo que tem muito a declarar ainda: “Ainda tenho muito o que falar sobre isso! No momento certo eu vou me pronunciar! Estou levantando isso! Boa noite!”. Assista acima.

