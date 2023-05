Luís Ricardo diz que recuperação era “humanamente impossível” após acidente com fogo no SBT Imagem: reprodução SBT/Twitter (@Fofocalizando)

O apresentador Luís Ricardo deu mais detalhes sobre o acidente sofrido em 2014 em rede nacional, enquanto se apresentava no palco do ‘Programa do Ratinho’.

O acidente ocorreu quando ele tentava ‘cuspir’ fogo, em número conhecido como ‘vulcão’.

Ao site ‘Fofocalizando’, Luís Ricardo disse que sua rápida recuperação foi um milagre, já que o próprio cirurgião disse que seria “humanamente impossível” que ele se recuperasse sem cirurgias e enxertos.

“Enxergo como uma benção de Deus e o Brasil inteiro, que orou por mim e fez com que eu me recuperasse. Humanamente é impossível, isso o próprio cirurgião plástico fala. Em sete dias, eu já estava no palco do SBT, gravando”.

O veterano do SBT lembrou que Ratinho ligou para ele diversas vezes durante a internação e dá mais explicações sobre o motivo do acidente.

“Quando eu tinha oito anos, fazia esse número no circo, com um ballet. Entrava todo mundo de branco, ela colocava luzes, e eu entrava só no final para fazer o vulcão. Eu aprendi isso, e não é que não tenha perigo, mas quando você domina a técnica não tem”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Gêmeas Ruth e Raquel voltam ao ar na reprise que vai substituir ‘Chocolate com Pimenta’

Luís Ricardo também comentou que não revela fotos da época pois são muito fortes.

“Quando eu vi que desceu pelo queixou e pegou o pescoço, eu ainda estava com o querosene na boca, para fazer o segundo vulcão. Me apavorei, mas Deus foi tão bom que eu não respirei. Se eu faço isso, o querosene da minha boca explode”.

Assista ao momento do acidente e a entrevista a seguir:

Que perigo! 😱 Luis Ricardo abre o jogo sobre acidente com fogo durante @PgmRatinho: "Pra mim, a minha carreira encerraria ali" #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/UTz55HKieA — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 22, 2023

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Josh Freese, amigo de Dave Grohl e Taylor Hawkins, é o novo baterista do Foo Fighters

⋅ Cinderela ganha filme de terror e deve ser lançado ainda este ano; confira

⋅ Luciano Hang, dono da Havan, processa banda após ouvir a música ‘Eu odeio o véio da van’