Luciano Hang, dono da Havan, processa banda após ouvir a música ‘Eu odeio o véio da van’

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, está processando a banda Punkzilla por causa da música “Eu odeio o véio da van. Segundo informações do O Globo, ele teria se sentido ofendido com a letra da música que, apesar de não citar seu nome, “faz referência direta” a sua pessoa.

Segundo informações disponibilizadas no Instagram da banda, Luciano teria se sentido ofendido com a letra da música, a qual considerou “extremamente ofensiva e desrespeitosa”, e entrou com um pedido de indenização no valor de R$100 mil. Ele também estaria pedindo que a música seja retirada de circulação.

Em sua página oficial no Instagram, a banda Punkzilla fez uma postagem comentando a situação: “Ficamos sabendo pelos jornais, mas ainda não recebemos a intimação. Cremos que o Sr. Hang cometeu um equívoco”.

“Fomos processados pelo Luciano Hang pela música “Eu odeio o véio da Van”. Não sabíamos que ele dirigia Vans...”, diz a imagem.

História antiga

Em entrevista concedida ao Globo, o vocalista da banda, Francis Fussiger, comentou que até o momento nenhum dos integrantes da banda recebeu qualquer intimação ou notificação oficial sobre o processo.

A música em questão foi lançada em 2020, mas baseada em uma história sobre um dos primeiro shows da banda gaúcha.

“Em 2017 fizemos um dos nossos primeiros shows na Serra Gaúcha e contratamos um serviço de van. O motorista que dirigia a van não era lá muito legal e deu até briga. Ficamos com o desejo de fazer uma música sobre essa turnê”.

Ele ainda reforça: “As pessoas que acompanham a banda sabem que não tem nada a ver”.

Entre os comentários na publicação da banda, diversas pessoas agradeceram a atitude de Luciano Hang pois, graças ao possível processo, conheceram a música escrita pelo quarteto.

“Ouçam gente! É um novo clássico!”, comentou um seguidor.

“Vou ser obrigado a escutar para ajudar a pagar a indenização”, comentou outro ao que um terceiro completou: “Eu tenho o episódio do Atroporock onde vocês explicam a história do véio que dirigia a van. Mas acho que ele não ouve, que pena né”.