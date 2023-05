Josh Freese, amigo de Dave Grohl e Taylor Hawkins, é o novo baterista do Foo Fighters

No último domingo, 21 de maio, o Foo Fighters fez o anúncio oficial de seu novo baterista, que acompanhará a banda em sua primeira turnê após a morte de Taylor Hawkins, que morreu em 2022 durante a passagem da banda pela Colômbia.

Desde a afirmação sobre a continuação da banda mesmo após a perda de Hawkins, diversos nomes foram citados para assumir o posto de baterista da banda. Conforme publicado pelo G1, apesar do anúncio de Freese, ainda não se sabe se a permanência do músico na banda é definitiva ou se é temporária.

Josh Freese é amigo de longa data de Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, e do falecido baterista da banda, Taylor Hawkins. Com bandas como Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Weezer e Paramore no currículo, Freese promete entregar tudo ao longo dos shows da banda.

As primeiras imagens de Freese tocando com o Foo Fighters foram divulgadas no Instagram da banda. Confira:

Primeira turnê após a perda de Hawkins

A nova turnê do Foo Fighters será a primeira turnê da banda após a morte de Taylor Hawkins em 2022, durante a passagem da banda pela América do Sul.

O show de abertura da turnê está marcado para o dia 24 de maio, nos Estados Unidos.

Já no Brasil, o Foo Fighters será a atração principal de um dos dias do festival The Town, que acontecerá em setembro na cidade de São Paulo.

Organizado pelos mesmos responsáveis pelo Rock In Rio, o The Town promete unir os apaixonados pela música ao longo de cinco dias.

Entre as principais atrações, estão Maroon 5, Post Malone, Bruno Mars e Foo Fighters, que esgotaram os ingressos destinados aos dias em que se apresentarão no festival.

