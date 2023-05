Giovanna Ewbank recebeu ‘mimos’ de uma marca e resolveu mostrar o presente ‘diferentão’ aos seus seguidores.

No Instagram, a atriz, influenciadora e apresentadora do ‘Quem Pode, Pod’ mostrou o tênis da marca Golden Goose, que apresenta um visual ‘destroyed’.

Enquanto mostrava o calçado, Ewbank disse: “Tô muito apaixonada, meu deus do céu. Olha isso! Que coisa linda”.

Giovanna Ewbank ganha ‘tênis velho’ que custa R$ 4 mil: “Coisa linda” Imagem: reprodução Instagram (@gioewbank)

Segundo o Gshow, a peça é um modelo retrô feito à mão chamado dad-star. No site da marca o tênis sai por R$ 3,9 mil.

“O efeito vintage obtido na sola remete à ideia de deixar o tênis exposto à luz solar que, junto ao acabamento declaradamente desgastado, torna o Dad-Star uma manifestação pura do trabalho artesanal”, diz a descrição do produto.

Giovanna Ewbank revela o motivo dos filhos não terem as próprias redes sociais

Em sua participação no “Papo de Segunda”, Giovanna Ewbank foi recebida por Manoel Soares, Konrad Dantas, João Vicente de Castro e Chico Bosco para falar sobre sua relação com os filhos.

Em um papo bem humorado, mas sério, Gio contou alguns detalhes sobre a criação dos filhos e sua luta diária para educar as crianças longe das telas.

Conforme publicado pelo Gshow, Giovanna revela que trava uma batalha diária para criar os filhos longe das telas, não de forma completa, mas de forma moderada e que ajude as crianças a terem uma maior responsabilidade.

Com isso, nenhum de seus filhos tem uma rede social própria e utilizam o recurso de forma limitada e monitorada.

“É difícil isolar as crianças das redes sociais. Eu deixo que eles vejam alguma coisa quando estão ao meu lado e, normalmente, uma hora por dia no sábado e uma hora no domingo”.

“Depois a gente quer viver ao ar livre, brincar, fazer brincadeiras. Tem que distrair bastante para que não queiram pegar o tablet ou o celular”, revela.

