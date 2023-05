Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, surge em post após duas semanas de caos na web e celebra aniversário da irmã

Ainda que Georgina Rodríguez tenha se mostrado ativa por meio dos stories em suas redes sociais, a modelo, de 29 anos, não compartilhava postagens desde que posou de biquíni em sua mansão na Arábia Saudita há duas semanas e dividiu opiniões. Contudo, a famosa ativou o modo carrossel no Instagram e soltou alguns registros no final de semana.

Em clima de celebração no último domingo (21), a modelo marcou presença no aniversário de 31 anos da irmã, Ivana Rodríguez. Durante a reunião, Georgina levou seus filhos, que também são de Cristiano Ronaldo. Embora o jogador não tenha comparecido, deixou diversos emojis de coração na publicação de sua parceira.

“Comemorando o aniversário da minha alma gémea. Te amo Shima”, escreveu Georgina na legenda do carrossel.

“Que Deus continue nos dando a benção de termos uma à outra por toda a vida. De menininhas a velhinhas. Te amo infinitamente”, respondeu Ivana, com diversos emojis de coração.

Georgina Rodríguez posa de biquíni e desperta polêmica entre seguidores

Com a recente associação de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita, o jogador se mudou com seus filhos e a parceira, a modelo Georgina Rodríguez, para o Oriente Médio. Após um registro publicado há duas semanas, os seguidores da famosa ficaram agitados.

No início de maio, a parceira do atleta publicou um carrossel de fotos de biquíni na piscina de sua mansão. Contudo, seus seguidores teceram críticas devido às vestimentas serem consideradas ofensivas no país árabe.

Diversos usuários da rede fizeram comentários à influencer de 29 anos de idade, a acusando de ser rude por conta da publicação. “Se cubra, Georgina. Que Deus te conserte”, comentou um dos seguidores. Ao abordar do assunto, um especialista explicou se há consequências neste caso; entenda: