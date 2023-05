Gente como a gente, Tatá Werneck customiza bota para arrasar em festa a fantasia

A festa a fantasia de Giovanna Lancellotti continua dando o que falar. E dessa vez o assunto são as botas usadas por Tatá Werneck em sua fantasia do cogumelo Toad. Acontece que a peça é e uma edição limitada e foi customizada pela atriz e humorista para compor o visual.

Segundo informações da revista Vogue Moda, a bota escolhida por Tatá Werneck para compor o look da festa é um item exclusivo de um coletivo de arte e atualmente está esgotado.

Para o look inspirado no cogumelo Toad, Tatá utilizou uma minissaia branca, colete metalizado e um chapéu em formato de cogumelo. Nos pés, ela utilizou uma bota gigante que originalmente tem a cor vermelha.

O item, criado pelo coletivo de arte nova-iorquino MSCHF e tem valor avaliado em R$1900. Esgotado e sem previsão de reposição, a peça já foi utilizada na cor original por diversas personalidades como Ciara, Lil nas X e Diplo. Vale lembrar que o item foi inspirado pelo personagem de manga “Astro Boy”.

‘Usou do jeito certo’

Ao publicar imagens do seu visual para a festa, Tatá fez questão de elogiar o trabalho dos envolvidos na preparação do look.

“Desativando ereções desde 2002! Frases como ‘se eu te comer, cresce’ não serão permitidas. Pedro, amado que pegou minha ideia e transformou em Toad Fashion Week, te amo!”, escreveu Tatá ao compartilhar o visual com seus seguidores.

Em outro momento divertido, Tatá publicou um vídeo mostrando detalhes da fantasia e “interpretando” o personagem.

Na legenda, ela reforça de onde tirou a inspiração para escolher sua fantasia. “Quando penso em festa a fantasia, ouço sempre uma voz, ‘vá escrota’”, revelou a humorista que recebeu diversos elogios pela originalidade da escolha.

“Finalmente alguém usou essa bota do jeito certo!”, comentou uma seguidora ao que outra completou: “A bota carésima pintada! Espero que a tinta saia”.

“Você é fora da curva! Conviver com você deve ser uma delícia, sorte de quem pode”, elogiou um seguidor.

