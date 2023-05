Gêmeas Ruth e Raquel voltam ao ar na reprise que vai substituir ‘Chocolate com Pimenta’

A Rede Globo tem agora a dura missão de substituir na ‘Edição Especial (novo Vale a Pena Ver de Novo) a novela Chocolate com Pimenta, que caiu nas graças do público que gosta de atrações vespertinas, e a escolhida pela essa missão é a novela ‘Mulheres de Areia’, Ivani Ribeiro e com direção geral de Wolf Maya.

Para quem não lembra, a novela estreou na TV em 1993 e trazia Glória Pires no duplo papel das irmãs Ruth, a boazinha, e Raquel, a má, que disputavam o amor de Marcos (Guilherme Fontes). No elenco, atores da primeira linha global, como Susana Vieira, Humberto Martins, Andrea Beltrão e Nicette Bruno.

O curioso é que a novela já foi reprisada três vezes, duas no período da tarde, em 1996 e 2011, e uma pelo canal Viva, em 2016. A obra de Ivani foi baseada em uma versão original de 1973, com Eva Wilma e Carlos Zara.

Segundo a Rede Globo, Mulheres de Areia estria na ‘Edição Especial’ a partir de junho, de segunda à sexta-feira, logo após o Jornal Hoje.

Meninas dos Olhos

‘Chocolate com Pimenta’ também é um dos pés de coelho da emissora e também já foi reprisada várias vezes. Nesta última, ainda no ar, ela chegou a atingir 14,2 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media, no capítulo onde a personagem Bernadete, vivida por Kayky Brito, passa a ser reconhecido pela cidade como Bernardo. O capítulo foi ao ar no último dia 12.

Para efeito de comparação, ‘Encontro’, com Patrícia Poeta, e ‘Mais Você’, com Ana Maria Braga, pontuaram 7 e 7,1 pontos no mesmo dia, respectivamente.