‘Galinho Chicken Little?: Fantasia de Juliette Freire viraliza nas redes sociais

Giovanna Lancellotti celebrou mais um ano de vida neste fim de semana, mas foi Juliette Freire que ganhou as redes sociais por causa do look escolhido para ir ao evento, que ocorreu no domingo (21), quando a atriz completou 30 anos.

Como a festa era à fantasia, a campeã do Big Brother Brasil aproveitou a oportunidade para tirar sarro de si mesma e reviveu um apelido dado durante a 21ª temporada do reality show da TV Globo. No evento, Juliette usou uma roupa para fazer alusão ao galinho Chicken Little, virando a sensação das redes sociais.

Juliette no aniversário de Giovanna Lancellotti pic.twitter.com/wkgOe1AqV6 — Jullytumblr - Sai da frente 25/05🌵 (@jullytumblr1) May 22, 2023

No Twitter, os cactos, fãs de Juliette Freire, aplaudiram a escolha e afirmaram que a campeã do BBB 21 estava realmente linda e cheia de estilo para a festa do fim de semana: “Você é muito maioral, chega”. Os fãs também aproveitaram para compartilhar os melhores momentos da ex-BBB no aniversário.

Além da ex-BBB, o aniversário de Giovanna Lancellotti, que aconteceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, reuniu outras celebridades fantasiadas, como Enzo Celulari, Fernanda Paes Leme, e Tata Werneck, entre outros nomes conhecidos.

"Olha juliette tá linda" pic.twitter.com/e9TFdlC0ta — Lili - sai da frente 📖🔥🌵 (@Llycosta2) May 22, 2023

Em ritmo de festa, a aniversariante do dia chegou aos seus 30 anos com um look inspirado na personagem principal da novela Tieta, exibida na Globo em 1990. Além das fantasias, a festa contou com a bateria da Beija-Flor de Nilópolis, agremiação carioca da qual Giovanna é musa, que animou o dia.

“Estou feliz com essa chegada, todo mundo fala que é a melhor idade. Acho que essa ansiedade dos 20 e poucos, essa urgência vai abaixar um pouco, o que para mim vai ser bom, já que eu me considero uma pessoa ansiosa. Se esse lado abaixar um pouco com a maturidade, agradeço”, disse a atriz, durante uma entrevista ao GShow.

