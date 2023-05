“Ela sumiu”: Bruna Biancardi aparece em Cannes e fãs piram com colar de esmeraldas e diamantes

A influencer e namorada do craque Neymar, Bruna Biancadi, foi flagrada neste final de semana em Cannes, onde acompanhou o Festival de Cinema a convite de uma famosa marca que comercializa máquinas de café expresso e cápsulas.

Grávida do segundo filho do atacante brasileiro, a influencer postou fotos de roupão na sacada do hotel e em público, com um vestido da estilista brasileira Lethicia Bronstein, mas o que chamou a atenção dos seus seguidores não foi a roupa ou o local das imagens, mas os imensos brincos e colar de esmeraldas e brilhantes que ela usava, de uma famosa marca de joias da Suíça. “Só aparece o colar e os brincos ela sumiu”, disse um dos seguidores.” O maior gooool do Neymar ! Deus abençoe vcs !!!”, afirmou outra seguidora.

Os fãs não esqueceram de sua gravidez e comentaram isso durante o evento. “É impressão minha ou a gravidez está deixando ela mais linda ainda? Ela sempre foi bonita mas agora tá brilhando!”, disse um seguidor. “Princesa! Cada dia vc está mais linda!”, disse outra seguidora.

Mas nem tudo foram flores na estreia da bela no tapete vermelho de Cannes. Para começar, ele precisou de ajuda para subir as escadas rolantes, pois corria o risco do vestido ficar preso.

LEIA TAMBÉM: Anitta sente cheiro de bumbum de apresentador e este é o motivo porque ‘cheira muito mal’ e a desespera

“Passamos pelo red carpet e agora para subir a escada rolante? Preciso de ajudante para segurar o vestido”, disse.

Depois do evento, quanto tentou retirar as belas joias, se deparou com outro problema. O colar de diamantes e esmeraldas emperrou o fecho e ela não conseguia tirá-lo. “Acho que vou ficar com a peça”, brincou.

Segundo a fabricante das peças, a Chopard, o conjunto de brincos e colar estão avaliados em R$ 53 mil. Por conta do valor das joias, durante todo o tempo em que ela permaneceu no local foi acompanhado por um segurança pago pela empresa.