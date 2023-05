Dias de luxo: Jojo Todynho viajou e ‘ostentou’ neste fim de semana; confira

Jojo Todynho aproveita fim de semana luxuoso em destino do Rio de Janeiro (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho deixou os estudos um pouco de lado e foi aproveitar o fim de semana em Búzios, no Rio de Janeiro, e, como de costume, ela aproveitou para mostrar um pouco da sua rotina aos seus seguidores.

Enquanto no feed do Instagram, a famosa apareceu curtindo a brisa durante um passeio de barco, nos stories os fãs conseguiram ver muito mais, já que a famosa postou um drink e também um prato preparado para o almoço. Jojo Todynho também aproveitou a folga para relaxar em uma banheira. Enquanto colocava um óleo essencial, ela legendou o vídeo como o seu “momento de respiro”, deixando os fãs curiosos.

Em Búzios, Jojo Todynho almoça com vista para o mar (Reprodução/@jojotodynho)

Durante um passeio de lancha, a famosa também aproveitou para falar com os seus seguidores: “Melhor do que ser rica, é ter amigo rico. A gente tira onda na condição do amigo”, disse a famosa.

Nos comentários, a vencedora de A Fazenda 12 foi chamada de maravilhosa e também de Doutora Tody, apelido que começou a circular nas redes sociais, desde que entrou na faculdade de Direito. Uma anônima também aproveitou para pedir que Deus abençoe a cantora: “Deus te abençoe hoje e sempre. Muita saúde e paz em sua vida”, comentou a seguidora.

Depois de muito "rolê", Jojo aproveitou para tomar um banho de banheira (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho aconselha seguidores durante passeio

Em um outro passeio, a famosa aproveitou para aconselhar os seus seguidores. Com uma maratona de exercícios físicos, a cantora perdeu mais de 20 Kg e resolveu celebrar o momento com si mesma, mas mandou um conselho aos fãs.

Posando em uma cadeira com enfeites floridos, Jojo recebeu um clique espontâneo, risonho e cheio de alegria. Em um vestido de tom opaco e óculos de sol, a artista compartilhou sua foto e aconselhou aos seguidores: “Se faça um favor: se olhe com amor, cuide de você com carinho”, legendou a famosa.

