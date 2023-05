“Deusa”: Gracyanne Barbosa toma ducha na praia após domingo de sol e fãs piram

A modelo fisiculturista Gracyanne Barbosa resolveu aproveitar o domingão de sol no Rio de Janeiro para curtir uma praia e compartilhou em suas redes o momento em que toma uma ducha nos chuveirões pra tirar a areia, levando os seguidores à loucura.

No vídeo compartilhado, ela aparece de costas, com um biquíni azul fio dental e exibe seu corpo cheio de músculos bem delineados. “Aquele Sunday Bumday de um dia feliz”, escreveu.

Nas redes, os seguidores piraram com o corpaço da mulher do cantor Belo, que além de bem tornado esta bronzeadíssimo. “Minha Musa”, escreveu uma seguidora. “Agora entendi porque o insta tinha travado”, disse outro. “Lindaaa eu me inspiro em você”, respondeu uma terceira seguidora nos comentários.

Casamento com Belo

Gracyanne e Belo comemoraram na última quinta-feira “Bodas de Aço”, ou seja, 11 anos de casamento, de acordo com postagem da modelo fitness nas redes.

Para comemorar o data tão importante, o casal resolveu fazer uma dancinha nas redes para os seguidores. Gracy usava um shortinho curto azul.

“Meu dançarino, meu amor, meu amigo, meu parceiro de vida, meu Tudão, 11 anos do nosso SIM na igreja, 11 anos que recebemos a benção diante da nossa família e amigos. 18/05/2012, o dia mais feliz! Hoje comemoramos nossas, Bodas de aço.

Agradeço a Deus, por mais esse ano, peço a Ele, que continue nos abençoando, nos dê sabedoria e nos blinde de todo mal.

Te amo mais que tudo, meu pitbull enraivado kkk a cada dia fico mais orgulhosa de você”, disse na legenda da postagem exibida no Instagram.