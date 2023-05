“Desaparecimento não é MKT”: Felipe Neto detona MC Pipokinha e cantora rebate: ‘fui transar’

MC Pipokinha foi duramente criticada nas redes sociais por inventar um suposto desaparecimento no último final de semana. Depois de um show na madrugada de domingo, integrantes da equipe da cantora afirmaram que ela estava desaparecida e que não era vista desde que entrou no carro de um fã após o show.

O dançarino da funkeira, Jonas Kaik, foi quem anunciou o sumiço por meio dos stories no Instagram. “Estou sem chão. Minha ficha não caiu, cadê você?”, disse ele. “Ela nunca fez isso, de sair do baile com alguém, sempre sai e vai para casa”, continuou.

Horas depois, o mesmo dançarino que tudo não passava de uma jogada de marketing para lançamento do próximo clipe de Pipokinha. O que deixou muitos fãs e artistas irritados.

Felipe Neto foi uma das pessoas que se posicionaram nas redes, insatisfeitos com a “brincadeira”, dizendo que “não se brinca com desaparecimento” e postando diversas manchetas que comprovam o motivo. Confira abaixo:

Não se brinca com desaparecimento.



Desaparecimento não é marketing.



O Brasil registra 200 desaparecimentos POR DIA.



Mais de um terço dessas pessoas são crianças e adolescentes.



Não é possível q ngm bota limite nessa turma. Eu não queria falar nada, mas NÃO É POSSÍVEL! pic.twitter.com/aBxVvdOv6S — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 21, 2023

Após diversos fãs e internautas ficarem preocupados com o sumiço da cantora, ela se pronunciou na tarde de domingo, 21 de maio, dizendo que estava saindo do avião e que estava apenas transando antes disso: “Obrigada a todas as minha pipoketis, estou bem, cheguei em Fortaleza para gravação de DVD. Foram mais de 4 horas no avião, nem tinha como mexer no celular (...). Obrigada pela preocupação, mas eu só fui ‘dar’ mesmo e depois peguei um avião”, disse ela.

Após causar burburinho na internet por seu suposto desaparecimento, Mc pipokinha aparece em seus Storys no Instagram explicando sobre o ocorrido. pic.twitter.com/y2V6uroWsc — PopTracks (@poptracks) May 21, 2023

Ela ainda contou que mudou o WhatsApp e que por isso algumas pessoas próximas não conseguiram se comunicar com ela. “Não estou mais com esse Whatsapp, estou com um novo número, eu também estava no avião, nem tinha como falar com as pessoas no Insta”.

Leia também: