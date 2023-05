“Como dói o coração o coração da mãe”: Viih Tube fala da crise de cólica de sua filha

Completando um mês do nascimento da pequena Lua, a ex-BBB Viih Tube continua compartilhando a rotina da maternidade e neste final de semana teve que encarar o terror de todas as mães, as primeiras crises de cólica da filha, que a mantiveram a madrugada toda acordada. “Como dói o coração da mãe ver a filha com tanta cólica, agora que está mais calminha dá um alívio na gente”, disse nos stories.

A influncer disse que essa foi a primeira vez que a filha teve cólica de verdade desde que chegou da maternidade. “É aquela cólica que falam que é um choro inconsolável, um choro que não para, que a criança está com o bracinho duro, fazendo cara de muita dor, o bracinho contorcido de dor”, disse.

Viih Tube confessou as suas seguidoras que a rotina de cuidar da filha tem sido bastante pesada. “Tenho três trabalhos para entregar hoje, quem disse que consigo...quem disse que consigo me concentrar no trabalho, pensando se ela tá com dor, se não tá. Tô com sono porque fiquei a madrugada inteirinha acordando”, disse.

O dia de sofrimento da mãe e da filha só acabou no começo da noite deste domingo, quando Lua pegou no sono. “Ela chorou tanto o dia inteiro que dormiu das 20h até 1h30 da manhã direto e só acordou para mamar de madrugada”, disse.

TOUR PELO CORPO

Passado um mês do parto de sua filha Lua, a influenciadora Viih Tube voltou ás redes para compartilhar com seus seguidores como ficou seu parto com a maternidade, como havia feito durante a gravidez. “Tour pelo corpo 1 mês pós parto. Meu corpo e minhas cicatrizes contam uma história!”, disse na legenda do vídeo.

Viih começa dizendo que achava que seu corpo sofreria mais, porque engordou 22 quilos durante a gravidez. “Vamos começar pelas estrias, elas estão aqui, vermelhinhas e marcadinhas”, diz durante o vídeo.