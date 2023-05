Cinderela ganha filme de terror e deve ser lançado ainda este ano; confira

Donzela em perigo à espera de um príncipe encantado para salvá-la? Esta não é bem a narrativa na nova produção envolvendo a famosa personagem da Disney, a clássica Cinderela.

A famosa personagem da Disney ganhará uma produção de terror slasher, cujo nome será ‘Cinderella’s Curse’ (A Maldição de Cinderela, em tradução livre). A informação foi confirmada por meio do portal Bloody Disgusting, nesta segunda-feira (22), além da apresentação de possíveis datas de gravação e estreia.

Embora não exista imagens promocionais, pelo menos por enquanto, o longa de terror conta com a previsão de sua chegada aos cinemas em outubro deste ano. As filmagens estão previstas para começar no próximo mês, no Reino Unido.

A obra conta com a produção e direção de Louisa Warren, além do roteiro de Harrt Boxley. No elenco estão: Kelly Rian Sanson (Magic Mike: A Última Dança), Chrissie Wunna (Dinosaur Hotel) e Danielle Scott (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey).

Contos sem fadas

“Esta é uma versão incrivelmente única da Cinderela que todos amamos e conhecemos. Haverá algumas mortes verdadeiramente horríveis por suas mãos. Acho que os cães sangrentos vão gostar da minha versão sombria”, declarou a diretora da trama.

Embora seja uma novidade, Cinderela não será a pioneira no ramo slasher como produção alternativa. O famoso Ursinho Pooh ganhou um filme slasher lançado no início deste ano, ‘Winnie the Pooh: Bloody and Honey’, e já conta com sequência programada, prometendo se tornar uma franquia no subgênero.

E aí, está pronto para assistir a nova produção de terror de um dos clássicos da Disney? Se você é daqueles que acredita na possibilidade de ter sua visão da infância comprometida, é melhor ignorar a obra e seguir com a memória afetiva da personagem clássica. Se não for algo comprometedor, garanta seu balde de pipoca para um show sangrento.