Chocolate com Pimenta: Aninha se emocionou ao entregar pedaço de bolo; relembre

O casamento de Ana (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) será emocionante para outros personagens de Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Na reprise de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) vão se casar, e durante a festa, a protagonista da novela da Globo vai surpreender os convidados mais uma vez.

Vestida de noiva, Aninha corta o bolo de casamento e escolhe para quem vai dar o primeiro pedaço: “Bem, agora, eu vou cortar o primeiro pedaço”, anuncia a dona da fábrica de chocolates de Ventura.

Já do outro lado da sala, a mãe de Danilo avisa Bárbara (Lilia Cabral), tia do noivo, que se o pedaço não for para ela, a atitude será considerada uma ofensa.

Ana (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) se casam na reta final de Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Enquanto todos os convidados observam, a noiva corta o pedaço e é aplaudida: “O primeiro pedaço vai para minha avó Carmen”, anuncia Aninha, que está emocionada e pede para a matriarca da família pegar o seu pedaço.

Descalça, a veterana fica sem entender o motivo e diz: “Eu? É que eu estou descalça e o sapato depois será difícil de voltar a colocar de novo”. Neste momento, uma pequena confusão começa e seu Margarido (Osmar Prado) diz que coloca o sapato nela. Já Marcia (Drica Moraes) afirma que disse que não era para tirar o calçado.

Observando tudo, Tonico (Guilherme Vieira), filho de Ana Francisca e Danilo, resolve o problema: “Mamãe, eu levo o pedaço de bolo para a vovó”, dirá o menino, que vai até a bisavó para entregar e cumprir uma tradição.

Em seguida, Aninha faz um discurso comovente para a personagem de Laura Cardoso: “A minha avó é uma mulher da terra, uma mulher simples, mas, quando eu cheguei nessa cidade, ela conseguiu que eu estudasse, contando com a caridade das freiras do colégio, que estão aqui no meu casamento”, começa ela.

Emocionada, a protagonista de Chocolate com Pimenta segue o seu discurso: “Foi graças a minha avó que eu dei os meus primeiros passos em minha nova vida. Ela tem sido o meu lastro, o meu rumo. Graças a minha avó eu consegui limpar o meu coração. Se hoje o meu coração está cheio de amor, a primeira semente foi plantada por ela, pela minha avó Carmen”.

